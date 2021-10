Les premiers avis et tests des Airpods 3 sont très positifs

Les premiers avis et tests sur les AirPods 3 sont présents sur internet depuis hier soir. C'est donc l'occasion d'en ressortir quelques infos et de décrypter les premiers ressentis sur le prix, la qualité sonore, le design...

AirPods 3 : un pari réussi !

C'est aujourd'hui, mardi 26 octobre 2021 que les AirPods 3 sont officiellement de sortie. Après presque trois ans d'attente depuis l'apparition de la deuxième génération, les fans d'Apple en attendent beaucoup de ce produit qui s'écoulera à plusieurs millions d'exemplaires.

C'est donc le moment idéal pour faire le tour des premiers avis du web, en attendant la livraison de vos AirPods 3 ou avant de vous rendre en Apple Store pour craquer.



Le média The Verge a été l'un des premiers à s'exprimer. D'après la personne en charge de tester les AirPods 3, ce modèle tient beaucoup mieux dans ses oreilles que les précédents. Il explique qu'il faisait partie des personnes dont l'oreille n'était pas vraiment adaptée à l'ancienne forme et que le travail d'Apple sur cette troisième génération est plus que visible.

Apple affirme avoir mené une tonne de recherches sur les utilisateurs lors de la conception des AirPods de troisième génération, impliquant des milliers d'analyses d'oreilles, de cartes thermiques, etc.



Ils tiennent si bien sur place que je ne ressens plus la même anxiété à l'idée qu'ils tombent par terre et descendent dans une grille d'égout. Cette inquiétude était toujours présente avec les anciens AirPods.



Si vous avez eu des problèmes avec la conception d'origine, cela vaut la peine de les essayer.

Du côté du Wall Street Journal, on félicite Apple pour le travail réalisé sur ce modèle mais on préfère rappeler que les AirPods Pro restent le meilleur choix, du moins si les embouts intra-auriculaires ne sont pas une source de problèmes pour vous. On explique également que la différence de prix n'est plus aussi forte qu'avant et qu'une fois que l'on a goûté à la réduction de bruit en extérieur, il est difficile voire impossible de revenir en arrière.

Les embouts en caoutchouc ne conviennent pas à tout le monde, mais je pense toujours que les Pros sont les meilleurs écouteurs que les utilisateurs d'iPhone peuvent acheter.



En marchant dans la rue, j'ai dû augmenter le volume des AirPods pour entendre un podcast. Et plus tard, alors que je travaillais à la maison, je ne pouvais pas diminuer le volume du souffleur de feuilles de mon voisin.

Chez Engadget, on souligne avant tout la qualité sonore des AirPods 3 au rendez-vous avec un son bien meilleur, plus net et plus juste. Apple n'a pas menti lors de sa présentation, il y a une réelle différence d'écoute entre les AirPods 2 et les AirPods 3.

Les nouveaux AirPods sonnent tellement mieux que les deux versions précédentes. On pourrait presque dire que c'est le jour et la nuit.



Apple n'a apporté aucune modification significative à la qualité sonore du premier modèle à la version 2019. Mais pour la troisième génération, Apple a associé un pilote personnalisé à un amplificateur à plage dynamique élevée pour améliorer la qualité audio.



Dès le moment où j'ai lancé la première chanson, tout était immédiatement évident.

Pour finir, Gizmodo s'attarde pour sa part sur le nouveau boîtier compatible charge sans-fil et surtout MagSafe. Le média confirme que la magnétisation est aussi efficace que celle présente sur l'iPhone 12 et l'iPhone 13. Il devient donc possible de recharger son boîtier d'AirPods sur n'importe quel chargeur compatible MagSafe et au quotidien, et c'est plutôt satisfaisant.



Il fera la même chose que les modèles iPhone 12 et 13 lorsqu'ils sont déposés sur un socle de chargement sans fil compatible MagSafe.



Le boîtier s'alignera parfaitement avec la bobine de charge et se fixera magnétiquement au tampon, il est donc presque impossible de le faire tomber accidentellement pendant une charge.



Cela fonctionne très bien et c'est particulièrement utile compte tenu de la petite taille du récepteur sans fil du boîtier de chargement des AirPods.

Conclusion sur les AIrPods 3

Pour finir sur une conclusion rapide, cette troisième génération semble ravir tout le monde. Tout est mieux, le design, la qualité sonore, le boîtier... En revanche, étant donné que le prix est maintenant fixé à 200 €, certains conseillent de se pencher sur les AirPods Pro qui arborent la réduction de bruit, une fonction dont on ne peut plus se passer après l'avoir testée.



Bien évidemment, si les intra-auriculaires ne sont pas votre tasse de thé, foncez sur les AirPods 3, ils sont incroyables. Apple semble enfin avoir réussi son pari avec deux produits similaires et des embouts classiques ou intra-auriculaires, afin de satisfaire toute la planète.





