Apple annonce de grands efforts environnementaux avant la COP26

Apple a annoncé aujourd'hui de nouveaux engagements en matière d'environnement avant la COP26.



Dans un communiqué de presse, la société a rappelé qu'elle a doublé le nombre de fournisseurs engagés à utiliser une énergie propre et indique qu'elle y ajoute 10 nouveaux projets.

Voici un extrait de la déclaration d'Apple :

Apple a annoncé aujourd'hui qu'elle avait plus que doublé le nombre de fournisseurs engagés à utiliser 100 % d'énergie propre au cours de la dernière année, accélérant ainsi les progrès vers son ambitieux objectif 2030 d'être neutre en carbone tout au long de sa chaîne d'approvisionnement et de ses produits. Au total, 175 fournisseurs Apple passeront à l'utilisation d'énergie renouvelable, et l'entreprise et ses fournisseurs mettront en ligne plus de 9 gigawatts d'énergie propre dans le monde entier. Ces mesures éviteront plus de 18 millions de tonnes métriques d'équivalent en éq. CO2 par an - l'équivalent de retirer plus de 4 millions de voitures de la route chaque année.