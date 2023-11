Apple n’augmentera pas ses prix malgré ses efforts environnementaux

Alors qu'Apple s’est fixée un objectif très ambitieux, à savoir atteindre la neutralité carbone d'ici 2030, la société assure que ses clients ne paieront pas plus cher pour ses nouveaux appareils dans les années à venir.

Aucune surtaxe

Lors de la conférence Reuters NEXT de cette semaine, Lisa Jackson, vice-présidente d'Apple chargée de l'environnement, de la politique et des initiatives sociales, a affirmé qu'Apple n'augmentait pas ses prix pour compenser le coût de ses initiatives de réduction des émissions de carbone.

En d'autres termes, les clients d'Apple ne supporteront pas les augmentations de coûts liées aux efforts de l'entreprise en faveur de l'environnement. Comprenez que les marges d’Apple sont suffisamment confortables pour amortir la différence.

Nous n'appliquons pas de majoration pour compenser le travail que nous effectuons.

M. Jackson a également souligné que Tim Cook avait "donné le ton" pour ces initiatives. Grâce au modèle d’Apple, elle souhaite que les autres entreprises comprennent comment faire fonctionner l'énergie propre et les matériaux recyclables dans les chaînes de fabrication et réduire les émissions.



En outre, M. Jackson a vanté les initiatives d'Apple en matière de recyclage des terres rares et d'autres matériaux, y compris son travail avec des entreprises plus petites.

C'est un domaine dans lequel Apple peut investir, puis aider à la mise à l'échelle et entraîner d'autres entreprises dans son sillage.

L'Apple Watch Series 9 a été lancée en septembre en tant que "tout premier produit neutre en carbone" d'Apple. L'Apple Watch SE 2 et l'Apple Watch Ultra 2 sont également neutres en carbone. Toutefois, l'entreprise précise que cela ne s'applique qu'à "certaines combinaisons de boîtiers et de bracelets" de l'Apple Watch.



Mais ces premiers appareils produits de manière plus écologiques sont ciblés par des critiques de greenwashing. Certaines associations expliquent qu’Apple profite d’un effet d’annonce sur un produit tout en reculant sur le terrain environnemental sur d’autres.