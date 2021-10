GTA 6 : Dr Dre travaillerait sur la bande originale du jeu

Hier à 15:15 (Màj hier à 15:15)

Corentin Ruffin

3



Ce n'est plus une surprise, le développement de Grand Theft Auto 6 est déjà en route, et des premières informations commencent déjà à se dévoiler. Si on ne sait pas encore à quel pourcentage les développeurs en sont, il y a tout de même quelques fuites qui permettent d'en savoir plus sur ce qui nous attend.



Et très récemment, c'est le célèbre rappeur Snoop Dog qui lâche des informations, notamment au niveau de la bande originale du jeu. Selon lui, son compatriote Dr Dre préparerait de nouveaux morceaux pour le futur titre.

Dr Dre à la baguette pour la musique de Grand Theft Auto VI ?

Alors que nous approchons de la date de sortie de Grand Theft Auto: The Trilogy, reprenant Grand Theft Auto 3, Vice City et San Andreas dans une version remasterisée, les joueurs continuent de se questionner autour du prochain titre de Rockstar Games.



Si les informations sont encore très pauvres, il semblerait que le rappeur Snoop Dog ait des informations, notamment autour des musiques présentes dans le jeu. Lors d'une interview avec le magasine Rolling Stone, ce dernier a affirmé que Dr Dre travaillait sur de nouveaux morceaux pour un projet du studio.

Je sais qu’il fait actuellement de la bonne musique. Et une partie de sa musique est liée au jeu GTA qui va sortir. Je pense donc que c’est de cette façon que sa musique sera diffusée, par le biais du jeu vidéo GTA.

Reste désormais à savoir s'il s'agit bien de GTA VI, et non de la trilogie, qui a certainement rencontré des difficultés pour maintenir les licences de l'époque.