Pokémon Café Mix 2.0 devient Pokémon Café ReMix sur iOS et Android

Hier à 10:55

Alban Martin

Un an après sa sortie sur iOS, Android et Nintendo Switch, Pokemon Cafe Mix devient désormais Pokemon Cafe ReMix avec la mise à jour majeure d'aujourd'hui sur toutes les plateformes. Si le titre avait ajouté régulièrement de nouvelles recettes à préparer, aujourd'hui, la mise à jour majeure 2.0 apporte beaucoup au jeu, y compris un nouveau nom ainsi que de nouveaux modes de jeu.



Pokémon Café ReMix 2.0 est arrivé sur mobile

Cette mise à jour ajoute de nouveaux éléments de puzzle, de nouvelles options d'habillage et de nouveaux Pokémon. Une fois que vous aurez mis à jour l'application, attendez-vous à ce que de nouveaux Pokémon qui n'ont pas visité le café commencent à arriver, mais aussi à découvrir quatre nouveaux modes, et plus encore.

Mode Commandes passées

Le mode de visite Pokémon (commandes principales) peut être rejoué à nouveau après la fin. Par exemple, si vous effacez une commande avec une étoile, vous pouvez réessayer et viser trois étoiles. Lors de la nouvelle tentative d'une commande passée, la différence d'étoiles gagnées sera ajoutée au niveau d'amitié du Pokémon client que vous avez servi lors de votre nouveau défi.

Mode de développement du menu

Une fois que votre personnel et leurs niveaux rempliront certaines conditions, vous pourrez développer de nouveaux éléments de menu. Dans Développement de menus, vous complétez un puzzle en attribuant le Pokémon qui répond aux critères du nouvel élément de menu en tant que leader.

Mode d'entraînement

Entraînez-vous pour monter de niveau les Pokémon individuels. Au fur et à mesure que vous élèverez les niveaux des membres de votre personnel, ils seront en mesure d'aborder les énigmes avec un avantage et de développer de nouveaux éléments de menu.

Mode Commandes supplémentaires

Les principales commandes disponibles jusqu'à présent deviendront des commandes supplémentaires, et vous pourrez jouer jusqu'à la commande #1,200. Vous pourrez également augmenter le niveau d'amitié d'un Pokémon dans ce mode.

Vous recevrez également des récompenses spéciales une fois que vous aurez terminé certaines commandes. Les récompenses sont les suivantes :

Commande #100 : Charmander

Commande #600 : Pikachu avec des blancs de chef

Commande #1,200 : Lucario aux blancs du chef



Regardez la bande-annonce du Pokemon Cafe ReMix ci-dessous :

Si vous ne l'avez pas encore joué, Pokemon Cafe ReMix vous propose de résoudre des énigmes pour servir des boissons et des plats dans votre propre restaurant et il utilise des commandes tactiles même sur Nintendo Switch.



Si vous êtes intéressé par ce titre à part, vous pouvez obtenir Pokemon Cafe ReMix sur iOS sur l'App Store et sur Android sur Google Play. Si vous souhaitez l'obtenir sur Nintendo Switch, téléchargez-le gratuitement sur la boutique en ligne.

