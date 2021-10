Fini l'Oculus Quest place au Meta Quest

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

Réagir



Facebook bouleverse sa société. Après avoir annoncé son nouveau nom (Meta), le groupe a déclaré que la marque Oculus allait "disparaître" pour le grand public et laisser le champ libre à Meta. Dès 2022, vous ne direz plus "j'ai acheté l'Oculus Quest" mais plutôt "j'ai acheté le Meta Quest 2".

La fin d'Oculus

Lors d'une conférence qui s'est déroulée hier soir, Mark Zuckerberg a fait de grandes annonces. La plus importante et la plus relayée sur le web, c'est la création du nom Meta pour le groupe Facebook. L'objectif du milliardaire est "simple", se détacher du nom Facebook pour le laisser pleinement à l'application et créer un nouveau groupe qui se concentrera sur le métaverse.

Métaverse, un nom qui désigne à lui seul le monde technologique de demain imaginé par Zuckerberg et ses équipes. En parlant du monde du futur, l'un des domaines ou Facebook se débrouille plutôt bien, c'est la réalité virtuelle/augmentée. C'est justement dans ce domaine que Meta va continuer de grandir et prospérer.



Et justement, le matériel va également changer de nom. C'est pourquoi l'un des meilleurs casques de réalité virtuelle actuellement sur le marché, connu sous le nom de Oculus Quest 2, et appartenant à Facebook va être rebaptisé. Désormais, place au Meta Quest !



Dès 2022, le mot Oculus sera remplacé par Meta. Il en va d'ailleurs de même pour l'application Oculus qui se transformera en Meta Quest.



Déclaration d'Andrew Bosworth :

Lorsque les gens achètent nos produits, nous voulons qu'ils comprennent clairement que tous ces appareils proviennent de Meta et évoluent jusqu'à notre vision du métaverse.



Nous avons tous un attachement fort à la marque Oculus, et ce fut une décision très difficile à prendre. Alors que nous retirons le nom, je peux vous assurer que la vision originale d'Oculus reste profondément ancrée dans la façon dont Meta continuera à favoriser l'adoption massive de la réalité virtuelle aujourd'hui.

Mais ce n'est pas fini, Facebook va également mettre en avant sa marque Horizon qui elle aussi a pour objectif de mettre en avant le métaverse. Tout va changer, Oculus va devenir Horizon Home, et toutes les autres catégories vont se renommer Horizon Venues, Horizon Friends, Horizon Profile...



2022 s'annonce donc comme une petite révolution du côté du groupe Facebook qui va tenter de préparer les 10/20 prochaines années en se détachant au maximum des scandales liés au nom Facebook ou même à WhatsApp.