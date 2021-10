Test : notre avis sur les nouveaux AirPods 3

Il y a 4 heures (Màj il y a 53 min)

Alexandre Godard

4



L'information ne vous a sûrement pas échappé, Apple propose depuis mardi 26 octobre 2021 les AirPods 3 sur son Apple Store en ligne ainsi que dans ses boutiques physiques. Nos articles concernant ces nouveaux écouteurs sont nombreux mais étant donné que nous les avons reçus le jour de leur sortie, il semble intéressant de donner un avis après un test concret de quelques jours.

AirPods 3 : une sorte de AirPods Pro Lite ?

Tout d'abord, commençons par nous féliciter tous ensemble de notre patience. Si les AirPods 3 sont enfin dans nos oreilles, il aura fallu patienter assez longtemps pour que cela se réalise. Car oui, sachez que du côté des rumeurs, on annonçait ce nouveau modèle depuis le début de l'année 2021. En parlant de patience, deux ans et demi se sont écoulés depuis la sortie des AirPods 2 en mars 2019. Et pratiquement 5 ans depuis la sortie des AirPods originaux.



Entre temps, les AirPods Pro sont sortis (30 octobre 2019) et ont fait de l'ombre aux modèles moins onéreux. Un nouveau design et des nouvelles options comme la réduction de bruit, de quoi rendre jaloux les possesseurs d'AirPods 2. C'est donc pour le bien de tout ce petit monde que les AirPods 3 sont arrivés sur le marché avec une promesse, se rapprocher de la performance des AirPods Pro. Et qu'on se le dise tout de suite, c'est réussi, en tout cas pour ceux qui n'aiment pas les intra...

Un nouveau boîtier

Première différence notable avec l'ancienne génération, le boîtier qui sert de rangement mais également de recharge. Finie la forme verticale, place au boîtier horizontal, plus petit mais très ressemblant à celui des AirPods Pro.



Au niveau des caractéristiques, tout le monde a le droit à un boîtier compatible avec la charge Qi sans-fil. La distinction entre deux modèles de boîtier est terminée. Pour que le produit soit totalement cohérent avec le style de recharge adopté par Apple ces derniers temps, il est également compatible MagSafe. Il se fixe donc comme l'iPhone 12 et l'iPhone 13 sur son support via ce système aimanté, ce que ne peut pas faire celui des AirPods Pro (la jalousie à changer de camp, du moins jusqu'à la sortie des AirPods Pro 2). En revanche, si vous achetez des AirPods Pro à partir de maintenant, vous aurez accès au boîtier MagSafe.

Des écouteurs plus petits et plus pratiques

Lors de la présentation des AirPods 2021, même si les rumeurs insistantes nous avaient un peu gâché le plaisir, l'émerveillement était au rendez-vous lorsqu'ils sont apparus à l'écran. Une tige plus petite qui permet de les confondre avec le modèle Pro fut le premier point notable.



L'un des grands sujets sur les écouteurs sans-fil, c'est la facilité ou non à tenir dans l'oreille correctement. Généralement, ceux qui ne possèdent pas les AirPods Pro (au-delà du prix) c'est à cause des embouts intra-auriculaires qui sont désagréables dans les oreilles.



Mais un autre problème subsiste. Sur les deux premières générations, beaucoup ont critiqué la forme plate/droite à insérer dans l'oreille. Si pour la plupart ils tenaient plutôt bien, ce n'était pas toujours parfait.



Apple a donc travaillé d'arrache-pied (désolé pour cette vieille expression) sur ce point et il n'y a pas à dire, ils tiennent bien mieux dans l'oreille. Le raccourcissement de la tige rend le produit plus compact et donc plus stable, mais c'est surtout la forme ainsi que l'inclinaison de l'embout qui y est pour beaucoup. Sans doute également la répartition du poids. Pour être honnête avec vous, je n'avais aucun souci avec les AirPods 2, mais il est vrai que ce nouveau format est bien plus stable, que ce soit en étant assis, en marchant et même en courant.



Le troisième point identique aux AirPods Pro (décidément...) c'est le capteur de pression positionné sur chaque AirPods pour contrôler la lecture. L'ancien système était bien mais pas flamboyant, tandis qu'avec celui-ci il est presque impossible de se louper. Une petite pression permet de mettre play/pause, deux pressions de changer de musique... Ah oui, la détection des AirPods dans vos oreilles ou lorsque vous les sortez du boîtier est nettement plus fluide et c'est un bon point.

Une qualité sonore en nette progression

Mais au-delà des considérations esthétiques et pratique, ce qui m'a le plus sauté aux yeux sur ces AirPods 3, et ça tombe bien c'est le sujet principal, c'est la qualité du son proposé aux utilisateurs. Sans vouloir en faire trop, la différence est vraiment flagrante. Que ce soit la qualité du son en général ou la puissance des basses, tout est mieux travaillé. Écoutez une musique avec les AirPods 2 puis rejouez là avec les AirPods 3 juste après et vous comprendrez vite mon argument.



Pour ce qui est des appels, la qualité de la voix de l'interlocuteur ainsi que la vôtre sont elles aussi en progression. Apple assure qu'un nouveau système permet de couper le bruit du vent lors de vos appels, je n'ai pas encore pu tester en profondeur ceci, malgré l'arrivée progressive de l'hiver et du mauvais temps, mais ce qui est sûr, c'est que la voix est mieux isolée. Bien évidemment, les bruits puissants comme le train, les voitures... sont toujours très audibles lorsqu'ils sont proches de vous.

L'ajout de l'Audio Spatial

C'est la cerise sur le gâteau de cette génération. Les AirPods 3 ont le droit comme les AirPods Pro à la fonction Spatial Audio. Le système de son en 3D d'Apple qui fonctionne à la perfection sur les AirPods Pro et l'AirPods Max invite des millions d'utilisateurs à le rejoindre.



Lorsque vos écouteurs sont reliés en Bluetooth à votre appareil Apple, il suffit d'ouvrir le centre de contrôle et de rester appuyé sur le logo volume pour passer d'un mode à l'autre. D'ailleurs, avec iOS 15, Apple a ajouté une nouvelle option.



Si auparavant vous pouviez soit désactiver l'option soit la mettre en marche, la nouvelle configuration "Fixe" permet d'activer Spatial Audio mais sans mettre en marche le son 3D. Une sorte d'intermédiaire plutôt bien vu par la firme de Cupertino et qui offre tout simplement un choix supplémentaire.

Amélioration de la batterie

Comme souvent avec Apple, il n'y a pas de mensonges sur l'autonomie. La firme à la pomme a annoncé 6 h de batterie en une seule charge, un totale de 30 heures avec un boîtier à 100% et la récupération d'environ une heure d'écoute après 5 minutes de charge.



Dans les faits, tout est vrai. Je peux même affirmer que c'est un peu plus que ce qu'Apple a promis même si je sais bien que le fait qu'ils soient neuf y est pour beaucoup. Reste donc à voir si cela tiendra dans le temps.

Conclusion du test

Pour conclure ce test, il n'y a qu'une seule chose à dire, foncez ! Si vous êtes en possession des AirPods 1 ou 2 et que vous voulez du changement, c'est le bon moment. De même, si les embouts intra-auriculaires des AirPods Pro sont rédhibitoires pour vous, ces AirPods 3 seront parfaits.



Finalement, les AirPods 3 ont l'objectif d'être des AirPods Pro pour ceux qui n'aiment pas l'intra-auriculaire, même si la plus grande déception, je vous l'accorde, c'est l'absence de la réduction de bruit. Une fonction que la plupart jugent indispensable une fois que l'on y a goûté. Mais ça tombe bien, les possesseurs d'AirPods 1 et 2 ne savent pas ce que c'est (à moins qu'ils aient craqué pour l'AirPods Max, mais ça c'est un autre débat...)



Mis à part ça, le boîtier est semblable à celui des Pro, la forme des écouteurs également et l'autonomie est même meilleure. La qualité de son est réellement passée un cran au-dessus et l'ajout de l'Audio Spatial vient justifier le prix.



Car oui, même si je n'en ai pas parlé depuis le début de l'article, le prix de ces AirPods 3 est élevé. C'est une fois de plus l'éternel débat autour du tarif des produits d'Apple qui proposent moins de fonction que la concurrence deux fois moins chère. Mais si comme moi les écouteurs sans-fil des autres ne vous intéressent pas, alors ces AirPods 3 vendus 199 € sauront vous combler.



Voici le récapitulatif de nos articles autour des AirPods 3 au cas où les informations ci-dessus ne sont pas suffisantes à vos yeux :