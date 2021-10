L’album 30 d’Adele bat le record de précommande sur Apple Music

Quelques semaines après qu'Adele ait lancé son nouveau single "Easy on Me" et ouvert des précommandes pour son nouvel album 30, Apple Music a annoncé que les deux avaient battu des records sur la plate-forme.



Le nouvel album 30 d’Adele cartonne avant sa sortie

Selon Apple Music sur Twitter, 30 est maintenant l'album le plus pré-ajouté jamais enregistré sur la plate-forme de streaming. Non seulement cela, mais il a également battu ce même record sur une seule journée de l'histoire de la plate-forme.

Le nouvel album d’Adele a également battu des records sur Spotify. Comme l'a rapporté Billboard, "Easy On Me" était la chanson Spotify la plus diffusée en une seule journée en date du 15 octobre. À l'époque, la chanteuse a partagé des détails sur Twitter sur la façon dont elle était d'enregistrer ce nouvel album :

Je n'étais certainement pas près du but lorsque je l'ai commencé il y a 3 ans. Bien au contraire en fait. Je compte sur la routine et la cohérence pour me sentir en sécurité, je l'ai toujours fait. Et pourtant, je me suis sciemment - volontairement même, jeté dans un labyrinthe de désordre absolu et de troubles intérieurs !



J'ai appris beaucoup de vérités fulgurantes sur moi-même en cours de route. J'ai perdu de nombreuses couches, mais je me suis également enveloppé dans de nouvelles.



J’ai enfin retrouvé mon sentiment. J'irais jusqu'à dire que je ne me suis jamais senti plus en paix de ma vie.

Billboard a également expliqué que les auditeurs qui pré-ajoutent des albums écoutent en moyenne 4,2 fois plus que les utilisateurs qui ne le font pas ; pour les albums pop, ce nombre passe à 5,6 fois au cours de la première semaine de sortie d'un album. Les deux tiers des utilisateurs qui ont pré-ajouté un album y reviennent également au cours de sa première semaine.

Selon le média spécialisé sur la musique, "Easy on Me" d'Adele a atteint le numéro un des 100 meilleurs classements quotidiens d'Apple Music dans 89 pays et 79 villes, tout en étant en tête du classement mondial des 100 meilleurs chaque jour depuis sa sortie.

Si vous n'avez pas encore écouté la nouvelle chanson d'Adele "Easy On Me", vous pouvez le faire via le lien ci-dessous. L’album complet sortira le 19 novembre.

