Apple recommande de s'y prendre tôt pour vos cadeaux de Noël 2021

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Julien Russo

Grâce à son anticipation et ses commandes de puces plus volumineuses, Apple avait réussi à faire en sorte que Noël 2020 se passe dans les meilleures conditions. Cependant, cette belle époque est terminée et désormais Apple se trouve de plus en plus vulnérable face à la pénurie de puces et composants qui dure depuis plus d'un an et demi.

Préparez-vous à l'avance

Si vous attendez impatiemment votre iPhone 13 Pro ou 13 Pro Max depuis maintenant plus d'un mois, vous avez probablement compris que la pénurie de puces combinée à la crise sanitaire peut avoir des conséquences négatives sur les stocks des nouveaux iPhone.

Cette situation ne va pas aller en s'améliorant pour les fêtes de fin d'année, il faut s'attendre à des difficultés d'approvisionnement sur les iPhone, mais aussi sur de nombreux autres produits commercialisés par Apple.

Le géant californien vient d'afficher un bandeau d'information sur son Apple Store en ligne aux États-Unis, celui-ci sera probablement déployé à l'international dans les prochains jours. Sur ce bandeau, vous pouvez apercevoir une recommandation d'Apple, l'entreprise encourage ses clients de préparer leurs achats de Noël à l'avance et de ne surtout pas s'y prendre à la dernière minute.

Dans le dernier rapport financier, Apple a expliqué aux investisseurs que Noël 2021 risque d'être compliqué au niveau de l'approvisionnement des iPhone, iPad et Mac. Ce sont les trois catégories de produits qui vont être le plus impactées en production, car des puces et composants vont arriver en retard ou seront indisponibles pendant plusieurs jours.



Apple a reçu différents avertissements de la part de ses fournisseurs concernant des difficultés à venir pour le bon respect des livraisons, certaines seront retardées, d'autres seront complètement supprimées. Une situation qui bloquera l'assemblage des produits Apple dans les usines de Foxconn et des autres partenaires.

Autrement dit, il est quasiment impossible que le géant californien passe les fêtes de fin d'année sans perte financière à cause de ventes qui n'auront pas pu être honorées ou de revendeurs qui n'auront pas été livrés.

Apple annonce un allongement des retours de cadeaux

Comme tous les ans, Apple allonge la période de retour des produits commandés, si un cadeau ne plait pas, il sera possible de le retourner avec la preuve d'achat sur une plus longue durée.

Cette nouvelle condition commence à partir d'aujourd'hui :

Les articles achetés sur l'Apple Store en ligne qui sont reçus entre le 1er novembre 2021 et le 25 décembre 2021 peuvent être retournés jusqu'au 8 janvier 2022. Veuillez noter que toutes les autres conditions générales fournies dans la politique de vente et de remboursement de l'Apple Store en ligne s'appliquent toujours à ces articles achetés. Tous les achats effectués après le 25 décembre 2021 sont soumis à la politique de retour standard.

Certains revendeurs en France proposent également des retours sur une plus longue durée pendant la période des fêtes de fin d'année, n'oubliez pas d'en profiter si un cadeau que vous avez fait ne convient pas.



