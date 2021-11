Les nouvelles couleurs du HomePod mini sont arrivées chez plusieurs influenceurs

Julien Russo

Véritable machine de guerre grâce à son prix à 99€ et sa qualité audio impressionnante, le HomePod mini a connu un petit boost revitalisant lors de l'Apple Event Unleashed. Sans y apporter de nouvelles fonctionnalités ou changement au niveau de l'audio, Apple a amélioré le HomePod mini à travers de nouvelles couleurs. Pour la première fois, on peut apercevoir les HomePod mini en conditions réelles en dehors des publicités Apple.

Bientôt disponible en France

L'orange, le bleu et le jaune qui rejoignent le blanc et le noir, voici les trois nouvelles couleurs qui débarquent dès la fin du mois de novembre en France.

À quelques semaines du lancement officiel, Apple a déjà envoyé les exemplaires du HomePod mini aux YouTubeurs habituellement sélectionnés par la firme de Cupertino pour tester les nouveaux produits.



Avec ces HomePod mini, on découvre des emballages qui correspondent à la couleur du HomePod que vous avez acheté, Apple a fait dans le détail comme à chaque fois.

Tous les HomePod mini ont une couleur unique orange, bleu ou jaune, le dessus est cependant le seul qui reste blanc, probablement pour faciliter la visibilité de la lumière quand vous interagissez avec Siri.

Autre point intéressant qu'on n'avait pas remarqué lors de la présentation, c'est la présence de la couleur aussi sur le câble qui permet de charger l'enceinte connectée !

On peut le dire, la firme de Cupertino a vraiment été jusqu'au bout dans le design avec ces nouvelles couleurs !

L'adaptateur secteur est bien là

C'est la question que beaucoup se pose, l'adaptateur secteur est-il bien présent avec les nouvelles couleurs du HomePod mini ?

On vous le confirme, il est toujours là. Apple fourni en plus de l'enceinte : l'adaptateur secteur de 20W, le câble de charge ainsi qu'un autocollant Apple pour mettre sur le réfrigérateur ou sur la voiture.



Les nouvelles couleurs du HomePod mini vont être disponibles dès ce mois-ci en Australie, en Autriche, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, à Hong Kong, en Inde, en Irlande, en Italie, au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, à Taïwan et au Royaume-Uni. Le lancement est déjà réalisé aux États-Unis !



Le prix sera toujours le même : 99€. À noter également que si vous souhaitez acquérir la couleur blanche ou noire après que les nouvelles sont lancées, ce sera toujours possible chez Apple, comme chez les revendeurs.