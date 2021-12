Apple vend plus d'enceintes connectées grâce au HomePod Mini

Hier à 19:04

HomePod

Julien Russo

Réagir



Lors de son lancement sur le marché des enceintes connectées, Apple avait fait le choix du haut de gamme avec un assistant vocal à la traîne par rapport à ses deux principaux concurrents : Alexa et Google Assistant. Après plusieurs trimestres à observer les ventes du HomePod, Apple avait vite compris qu'il était urgent de changer de stratégie.

Le HomePod mini permet une croissance phénoménale

Ça a été un coup de théâtre pour le moins inattendu... Apple a annoncé le 12 mars 2021 l'abandon du HomePod classique au profil d'une version miniature appelée le "HomePod mini".

Une enceinte connectée à moins de 100€ qui vous permet de profiter d'une qualité audio exceptionnelle, contrôler vos appareils domotiques à la maison, mais aussi d'interagir avec Siri !



Ce nouveau chemin pris par la firme de Cupertino semble être le bon si on en croit les récentes statistiques de ventes dévoilées par le cabinet d'analyse Strategy Analytics. Le fait de rendre inaccessible le HomePod à plus de 300€ pour tout miser sur le HomePod mini à seulement 99€ a de bonnes répercussions sur les ventes.



On apprend par ce rapport que la part de marché mondial d'Apple représente 10,2% au troisième trimestre de 2021, le géant californien a réussi à expédier 4 millions de son enceinte connectée. Une belle performance surtout quand on la compare au HomePod classique qui n'avait réalisé que 600 000 expéditions au T1 2018.

Cette belle croissance est une bonne nouvelle, mais Apple reste en bas du classement des meilleures ventes selon le rapport.

La firme de Cupertino se retrouve derrière Alibaba, Baidu, Google et Amazon qui maintient sa première place depuis maintenant plusieurs années.

David Watkins le directeur d'Intelligent Home explique que les prévisions se sont complètement trompées et que les résultats ne sont pas vraiment ceux attendus sur le marché des enceintes connectées :

Alors que nos prévisions antérieures montraient que nous nous attendions à ce que le marché retrouve des niveaux de croissance plus forts en 2021 si les contraintes d'approvisionnement en composants s'atténuaient, ce scénario ne se réalise pas.

La Nest mini est l'enceinte connectée la plus vendue

La Google Nest Mini est l'enceinte qui s'est le mieux vendue au troisième trimestre de 2021. La petite enceinte de Google au prix particulièrement attractif a attiré d'une façon impressionnante les consommateurs sous iOS et Android aux quatre coins du monde !

Cette tendance positive pour Google peut s'expliquer par les promotions extrêmement répétitives que rencontre cette enceinte.



Cela fait depuis plusieurs mois qu'elle dépasse les -50% chez de nombreux revendeurs, c'est encore le cas chez Boulanger où vous la retrouvez à seulement 24,99€ (soit une remise de -58%).

En seconde position, c'est le HomePod mini qui s'est le mieux vendu, alors que les nouvelles couleurs n'étaient même pas encore disponibles, l'enceinte connectée d'Apple se réserve le luxe d'occuper la seconde place dans le choix privilégié des clients.



En troisième position, on aperçoit l'Echo Dot de 4e génération d'Amazon. Là aussi, le géant américain a multiplié les promotions pour vendre toujours plus d'exemplaires de son enceinte connectée. D'ailleurs, on retrouve encore une promotion à -43%, vous pouvez acheter l'Echo Dot à seulement 39,99€.

Pour résumer, Apple est peut-être mal placé sur le marché des enceintes connectées, mais cela pourrait littéralement changer si le HomePod Mini avait lui aussi des promotions plus régulières.

Mais ça... Malheureusement, ce n'est pas la politique d'Apple !

Vers un HomePod avec un écran ?

Ce week-end, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg a mentionné pour la première fois, une possibilité qu'Apple commercialise un HomePod avec un écran de type iPad.

Cette rumeur qui apparaît pour la seconde fois révèle une volonté d'Apple de faire mal à l'enceinte Écho Show d'Amazon, comme il existe peu d'enceinte connectée avec un écran, le roi de la vente en ligne en profite pour écouler un maximum d'exemplaires !



La sortie d'un "HomePod Show" serait une bombe atomique sur le marché, Apple pourrait très vite dépasser Alibaba et Baidu pour se rapprocher dangereusement de Google. On le sait, la firme de Cupertino a de grandes ambitions sur le marché des enceintes connectées, mais il est nécessaire de faire plus d'efforts rapidement, car un simple HomePod mini avec plusieurs couleurs, ce n'est pas suffisant pour s'imposer face aux deux géants du secteur.

Où acheter le HomePod mini ?