Un problème avec MacOS Monterey sur les "anciens" Mac ?

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

Depuis la sortie de MacOS Monterey, plusieurs internautes sur Reddit et Twitter se plaignent d'un problème assez grave. Selon leurs explications, depuis qu'ils ont lancé la nouvelle MAJ, l'écran est resté figé sur un fond noir, faisant totalement planter le système.



Le bug de l'écran noir est de retour !

Après de nombreuses versions réservées aux développeurs (une dizaine), le nouvel OS d'Apple dédié aux Mac et connu sous le nom de MacOS Monterey est arrivé en version publique, autrement dit pour tous, ce 25 octobre 2021.

Une mise à jour que les fans d'Apple attendent comme chaque année avec impatience même si au vu des dernières infos, ce n'est pas la fête pour tout le monde. En à peine une semaine, nombreux sont les messages sur les réseaux sociaux indiquant des problèmes avec cette première version.



Si pour certains ce sont des problèmes "légers", pour d'autres c'est la douche froide. Comme indiqué par plusieurs internautes via Twitter, lors de l'installation de MacOS Monterey sur un "ancien" Mac, il se peut que cela fasse totalement planter le système. Un écran noir se met en place et il n'est plus possible d'allumer ou d'éteindre son Mac.



Vous pouvez le constater ci-dessous, les utilisateurs tentent d'interpeller Apple sur Twitter au sujet de ce problème. Un problème qui semble particulièrement présent sur le MacBook Pro, même celui de 2020.



Un bug similaire avait également été relayé l'année dernière lors de la sortie de macOS Big Sur‌. Il y a fort à parier pour qu'Apple soit déjà à la tâche pour résoudre ce problème mais nul doute également que du côté des utilisateurs, il faudra attendre la sortie officielle de MacOS 12.1, qui ne devrait pas arriver tout de suite.



Pour finir, rappelons tout de même qu'en rapport avec le nombre de personnes ayant installé MacOS Monterey à travers le monde, ce problème reste minime. Mais au cas où vous seriez concernés, sachez que vous n'êtes pas seuls.



@Apple So, installing #macOSMonterey literally killed my 2020 16in #MacBookPro . No boot. No nothing. Dead. 18mo old... How long is it supposed to work these days? :(

Guys, update at your own risks... — Freddy Mini (@freddymini) October 26, 2021

Don't update to Monterey until it's fully stable!!! My MBA (early 2015) will automatically turn off after 5min or sometimes even while it's booting. Now it's not usable... 😟😥@AppleSupport @Apple #Apple #MacBookAir #Monterey pic.twitter.com/H10DFi9uWT — Akhil NJ (@nj10_Akhil) October 30, 2021