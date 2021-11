Apple prête un iPhone XR quand votre iPhone part en réparation

Julien Russo

Dans le cadre de son programme de réparation d'iPhone, les Apple Store ont toujours prêté (depuis de nombreuses années) un iPhone 8 pour vous faire patienter le retour de votre précieux. Cette procédure a évolué depuis le 1er novembre.

L'iPhone XR remplace l'iPhone 8

Quand vous subissez une panne de votre iPhone, vous pouvez prendre rendez-vous en Apple Store afin de trouver une assistance. À travers un outil de diagnostic, un employé est rapidement capable de savoir quelle est la prestation nécessaire pour résoudre votre anomalie.

Il y a la réparation sur place (qui peut prendre quelques dizaines de minutes ou parfois un délai plus long), le remplacement immédiat de l'iPhone ou la réparation dans un centre de service agréé d'Apple.



Sur cette troisième option, Apple vous propose un prêt d'iPhone afin que vous puissiez continuer à être connecté au monde, mais surtout que vous restiez en contact avec vos proches.

Jusqu'ici, Apple avait toujours prêté un iPhone 8, mais depuis le 1er novembre 2021 les choses ont changé...

En effet, Apple propose maintenant un iPhone XR !



Cette révélation provient d'une note interne qui a été vue par MacRumors, selon le média, cela concerne les Apple Store américains, les centres de services agréés Apple aux États-Unis, mais aussi de nombreux pays à l'international.

Ce changement de position d'Apple serait essentiellement une question de confort pour les utilisateurs qui sont habitués à des modèles d'iPhone plus haut de gamme, certains peuvent mal vivre l'expérience de revenir sur un iPhone 8 pendant parfois plus d'une semaine.



L'iPhone XR embarque un écran Liquid Retina HD de 6,1 pouces, la puce A12 Bionic, le Face ID, la compatibilité eSIM et une meilleure autonomie que l'iPhone 8.

Ce qui semblait inquiéter Apple, c'était le processeur A11 qui peut donner des signes de faiblesses avec certaines applications qui demandent beaucoup de ressources.



Avec ce prêt, Apple autorise les clients à utiliser l'iPhone XR sur la totalité de la durée de la réparation, ils peuvent installer leur sauvegarde iCloud, les protections qu'ils veulent... La firme de Cupertino est tout de même stricte par rapport au retour, il est obligatoire de retourner le smartphone sous 14 jours après la réception de la notification indiquant que notre smartphone est réparé et qu'il est prêt à être récupéré.



Le prêt de l'iPhone XR est disponible sur les envois via transporteur au centre de réparation d'Apple, mais aussi dans les Apple Store. Les boutiques devront avoir un stock dédié d'iPhone XR afin que les clients ne repartent pas les mains vides si leur iPhone part en réparation.



D'ailleurs, rappelons qu’Apple vend toujours l’iPhone XR à un prix intéressant.