Facebook abandonne la reconnaissance faciale et va supprimer 1 milliard de visages

Il y a 12 min

Julien Russo

Avec toutes les affaires liées à la confidentialité et au respect des données personnelles qui ont touché Facebook ces dernières années, un grand nombre d'utilisateurs ont perdu confiance dans le groupe de Mark Zuckerberg. L'un des derniers bad buzz de Facebook concernait l'utilisation de la reconnaissance faciale pour identifier les utilisateurs.

Facebook se sépare de la reconnaissance faciale

Cela fait longtemps que Facebook utilise la reconnaissance faciale sur ses utilisateurs, le réseau social s'en sert pour aider à déterminer si vous apparaissez sur une photo ou une vidéo publiée sur un compte tiers, sur une page, un groupe...

Avec cette technologie, Facebook avait pour objectif de créer un numéro qui vous est propre, aussi appelé "modèle" en interne.

En activant la fonction de reconnaissance faciale, vous pouviez facilement trouver les contenus où vous êtes présents, mais aussi aider vos amis à vous identifier dans les photos et vidéos qu'ils partagent sur Facebook.



Le problème, c'est que le réseau social a largement été critiqué quand cette fonctionnalité est devenue populaire, ce qui faisait peur, c'est le fait qu'une entreprise ayant aussi peu de respect pour les données personnelles (en rapport avec les différentes affaires) ait autant de visages de stockés sur ses serveurs.



Aujourd'hui, Facebook a décidé de tourner la page et d'abandonner la reconnaissance faciale, il ne sera bientôt plus possible de l'activer depuis l'application iPhone ou Android. Le réseau social souhaite partir sur de bonnes bases avec son nouveau projet de Metaverse.

Dans les prochaines semaines, nous fermerons le système de reconnaissance faciale sur Facebook dans le cadre d'une initiative à l'échelle de l'entreprise visant à limiter l'utilisation de la reconnaissance faciale dans nos produits. Dans le cadre de ce changement, les personnes qui ont opté pour notre paramètre de reconnaissance faciale ne seront plus automatiquement reconnues dans les photos et les vidéos, et nous supprimerons le modèle de reconnaissance faciale utilisé pour les identifier.

Qui dit la fin de la reconnaissance faciale pour aider à l'identification des photos et vidéos dit aussi la suppression du milliard de visages qu'a récolté le réseau social pendant toutes ces années...

Ce changement représentera l'un des plus grands changements dans l'utilisation de la reconnaissance faciale de l'histoire de la technologie. Plus d'un tiers des utilisateurs actifs quotidiens de Facebook ont opté pour notre paramètre de reconnaissance faciale et peuvent être reconnus, et sa suppression entraînera la suppression de plus d'un milliard de modèles de reconnaissance faciale individuels de personnes.

À travers cette décision, Facebook répond aux préoccupations des utilisateurs qui ont activé cette fonctionnalité sans vraiment réaliser qu'ils envoyaient directement un scan très précis de leur visage.

Malgré tout, Mark Zuckerberg et son équipe restent persuadés que la technologie de reconnaissance faciale est un outil puissant qui permet de réaliser des choses extraordinaires comme : la vérification de l'identité, lutter contre l'usurpation d'identité, la prévention contre la fraude.

Quelques conséquences à venir après le retrait de la reconnaissance faciale

La suppression de cette fonctionnalité va entrainer ces changements :

Fin de la reconnaissance automatique des visages des utilisateurs qui apparaissent dans Memories, photos ou vidéos.

Les utilisateurs ne pourront plus activer la reconnaissance faciale pour un marquage suggéré ou voir une balise suggérée avec leur nom sur les photos et les vidéos dans lesquelles ils peuvent apparaître.

Ce changement aura également un impact sur le texte alternatif automatique (AAT), une technologie utilisée pour créer des descriptions d'images pour les personnes aveugles ou malvoyantes. AAT identifie actuellement les personnes dans environ 4 % des photos. Après le changement, AAT sera toujours en mesure de reconnaître le nombre de personnes sur une photo, mais n'essaiera plus d'identifier quel utilisateur utilise la reconnaissance faciale. Sinon, AAT continuera à fonctionner normalement, et nous travaillerons en étroite collaboration avec la communauté des aveugles et des malvoyants sur des technologies visant à améliorer continuellement l'AAT.

Si vous avez opté pour le paramètre de reconnaissance faciale, votre visage sera supprimé de la base de données.

Facebook conclut en rappelant que chaque nouvelle technologie peut apporter des avantages considérables, mais peut aussi créer des préoccupations. L'objectif prioritaire est toujours de trouver l'équilibre le plus juste.



