Hatsune Miku : Colorful Stage arrive sur iOS et Android

Il y a 56 min

Alban Martin

La semaine dernière, Sega a annoncé que la sortie mondiale de Hatsune Miku : Colorful Stage sur iOS et Android arrivera le 7 décembre. Si vous n'avez pas suivi Hatsune Miku : Colorful Stage, c'est un jeu rythmique qui rencontre une expérience de roman visuel mettant en vedette Hatsune Miku, Kagamine Rin, Kagamine Len, Megurine Luka, Kaito et Meiko qui est sorti sous le nom de Project Sekai Colorful Stage avec Hatsune Miku au Japon. Et maintenant, le jeu est disponible en précommande.



HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE arrive bientôt sur mobile

Aujourd'hui, les précommandes et les préinscriptions ont donc été mises en ligne sur l'App Store et Google Play. Regardez la bande-annonce du groupe Hatsune Miku : Colorful Stage ci-dessous :

Hatsune Miku : Colorful Stage proposera cinq modes de difficulté en solo ou à plusieurs avec des amis lors de son lancement le mois prochain. Le synopsis est le suivant :

Une chanson mystérieuse nommée "Untitled" sans mélodie ni paroles circule parmi les jeunes de Shibuya, Tokyo. Cette chanson ouvre l'accès à « SEKAI » un lieu étrange qui permet à chacun de découvrir ses vraies émotions et sa propre chanson.

Jouez avec Hatsune Miku et ses amis virtuels, ainsi qu'un casting original de 20 personnages surmontant leurs difficultés grâce au pouvoir de la musique.

Suite à sa bêta ouverte, Sega a révélé les récompenses pour ceux qui se préinscriront. Si l'objectif de 150 000 préinscriptions est atteint, jusqu'à 3 000 cristaux (monnaie en jeu pour avoir des cartes de personnages) seront donnés aux joueurs. Si vous souhaitez jouer à Hatsune Miku : Colorful Stage, vous pouvez le précommander sur l'App Store pour iOS et Google Play sur Android.



Caractéristiques du jeu :

Appuyez, maintenez et effleurez en rythme !

Découvrez une riche distribution de personnages avec des chapitres d'histoire entièrement doublés.

Facile à maîtriser : 5 niveaux de difficulté au choix.

Jouez seul ou créez une salle avec jusqu'à 4 amis pour partager le plaisir.

Collectionnez des cartes de personnages et personnalisez votre groupe et vos clips vidéo. Améliorez et améliorez vos personnages pour débloquer plus de compétences et atteindre des scores plus élevés.

Profitez de Virtual Show, un concert virtuel dans le confort de votre foyer, avec des joueurs du monde entier ! Personnalisez votre avatar et vos bâtons lumineux pour le spectacle.

Habillez les membres de votre groupe avec une grande variété de costumes que vous pouvez confectionner !

Télécharger le jeu HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE!