Protection de l'environnement : Apple rejoint la First Movers Coalition

Hier à 20:06

Julien Russo

La protection de l'environnement est l'une des préoccupations prioritaires d'Apple, depuis de nombreuses années l'entreprise se bat pour être un bon élève. Tim Cook et son équipe ont déjà passé les data center et Apple Store à l'énergie renouvelable, utilisent de l'aluminium 100% recyclé pour les produits... Si Apple est sur le bon chemin, l'entreprise admet tout de même qu'il reste encore beaucoup à faire !

Apple s'engage

C'est une grosse nouvelle qui vient d'être révélé sur Twitter par Lisa Jackson, la vice-présidente de l'environnement chez Apple. Selon ses propos, Apple vient de rejoindre le First Movers Coalition, il s'agit d'un partenariat entre le Forum économique mondial et le Bureau américain de l'envoyé spécial du président pour le climat.

À travers ce rapprochement, Apple souhaite aider et apporter son soutien physique et financier pour accélérer les nouvelles technologies de décarbonation.



Le First Movers Coalition est une grande avancée aux États-Unis, selon le Président Joe Biden pendant son discours à la COP26, la Coalition a déjà accueilli 8 grands secteurs qui représentent 30% des émissions mondiales auxquelles notre planète est confrontée. Si c'est un bon début, ça reste pour l'instant insuffisant, il va falloir convaincre et continuer à attirer les grands groupes comme Apple.

Ces entreprises seront des partenaires essentiels dans la promotion d'alternatives viables pour décarboner ces secteurs industriels et plus encore.

Apple rejoint dès maintenant les entreprises Boston Consulting Group, AP Møller-Mærsk, Vattenfall, Dalmia Cement, Yara International, Volvo Group et Fortescue Metals Group.

Dans son discours à la COP26, Lisa Jackson a rappelé l'ambition d'Apple en ce qui concerne la protection de l'environnement, la firme de Cupertino a l'objectif de devenir neutre en carbone avant l'année 2030 :

Apple est à l'origine de progrès environnementaux grâce à des solutions innovantes qui lui permettent d'atteindre son objectif de neutralité carbone d'ici à 2030 et qui constituent un modèle pour les autres entreprises. Dans le cadre de son objectif pour 2030, Apple a récemment annoncé que plus de 110 de ses partenaires de fabrication dans le monde passaient à une énergie 100 % renouvelable pour leur production Apple. Apple a également engagé 4,7 milliards de dollars dans ses obligations vertes pour investir dans des projets de lutte contre les émissions de carbone, en soutenant des projets d'énergie renouvelable qui apportent de l'énergie propre aux communautés locales et a annoncé un nouvel effort de 200 millions de dollars pour protéger les forêts du monde, accélérant ainsi les solutions naturelles au changement climatique.

La COP26 aura lieu jusqu'au 12 novembre prochain, elle a pour but d'accueillir tous les pays signataires de l'ONU. Des ministres belges ont récemment expliqué qu'il était indispensable que la COP26 soit un succès et amène à une rehausse réelle des ambitions et mesures face à la menace que fait peser le réchauffement climatique.