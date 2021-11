Petal Crash propose ses puzzles colorés sur iOS

Après le très bon Freedom Planet, Galaxy Trail vient de publier Petal Crash, un nouveau puzzle inspiré des meilleurs jeux du genre des années 90.



D'abord sorti sur Android, Petal Clash arrive enfin sur iOS, en version premium. L'occasion de découvrir un jeu coloré et accessible.



Petal Crash : un puzzle coulissant au style rétro

Lancé précipitamment, le nouveau jeu de puzzle coloré est entaché d'un petit bug avec la musique d'introduction sur cette première version. Mais les développeurs ont décidé de sortir le jeu maintenant pour permettre aux utilisateurs d'iOS de commencer à jouer. Petal Crash a également atterri sur Nintendo Switch à la fin de l'année dernière. Si vous ne l'avez pas encore vu, regardez le trailer de gameplay :

Facile à apprendre mais gratifiant à maîtriser, Petal Crash est donc un tout nouveau jeu de puzzle dans la tradition des casse-têtes arcade du milieu des années 90. Comme les jeux qui l'ont inspiré, Petal Crash propose une variété de défis solo en plus d'un mode face à face intense. Les règles sont simples - poussez un bloc dans n'importe quelle direction, et il continuera jusqu'à ce qu'il heurte un mur ou un autre bloc. S'il touche un bloc de la même couleur, les blocs éclateront, faisant voler tous les autres blocs à côté d'eux. Alignez-les parfaitement pour créer d'énormes réactions en chaîne, accumuler des points et éliminer vos adversaires.



Une variante intéressante pour les fans de Candy Crush et autre Tetris.

Défiez le mode Histoire pour emmener votre personnage à travers son histoire, défiez tous les autres dans de féroces batailles de puzzle pour assembler les sept Fleurs sacrées ! Tirez sur des scores élevés en mode Solo, en faisant des courses chronométrées ou en rationnant des mouvements limités pour obtenir le meilleur classement possible ! Résolvez des casse-tête déroutants avec des mouvements limités dans le mode Puzzle ! Défiez un autre joueur ou combattez le CPU en mode Versus, courez pour effacer et enterrer votre adversaire !



Petal Crash est disponible pour 9,99 € sur PC et console, et 6,99 € sur les plateformes mobiles. Si vous souhaitez jouer à Petal Crash sur mobile, vous pouvez l'acheter sur l'App Store pour iOS et Google Play pour Android.

