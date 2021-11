Samsung copie sur Apple et descend aussi la barre URL de son navigateur en bas de l'écran

Avec iOS 15, Apple a proposé une nouvelle expérience dans Safari, l'entreprise propose désormais de placer la barre URL en bas de l'écran, cependant il est toujours possible de la faire revenir en haut comme sur iOS 14. Cette modification majeure dans le navigateur internet semble avoir inspiré Samsung, qui a littéralement copié cette modification...

Samsung rejoint Apple sur cette idée

Ce n'est pas la première fois que la firme sud-coréenne s'inspire des nouveautés que sort Apple. Repéré dans la bêta de l'application "Samsung Internet", les propriétaires de smartphones Galaxy vont bientôt avoir la possibilité de déplacer la barre URL en bas de leur écran, le fabricant ne va plus l'imposer en haut.



Cette modification pourra être ajustée directement dans les paramètres de mise en page et de menu, autrement dit dans les préférences de Samsung Internet. L'option "Position de la barre d'adresse" va prochainement apparaître et chacun pourra choisir en fonction de sa préférence personnelle.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, quelqu'un qui n'est pas habitué aux nouvelles technologies pourrait facilement se tromper entre iOS et Android tellement que la ressemblance est frappante.

Sur les deux OS, on retrouve la barre URL avec le bouton de rafraîchissement à droite et les boutons liés au navigateur en bas. Les deux différences qui permettent de faire la comparaison, c'est l'étoile chez Samsung et le aA chez Apple. L'épaisseur de la barre URL est aussi nettement moins importante sur iOS 15.



À noter que cette nouveauté d'iOS 15 qui consiste à modifier l'emplacement de barre URL n'est pas une idée d'Apple à la base, la firme de Cupertino s'est inspirée de plusieurs essais réalisés par Google, il y a quelques années. Le créateur d'Android avait compris à l'époque que certains utilisateurs préféraient avoir la barre URL en bas de leur écran, ce qui permettait un meilleur confort pour la navigation sur internet.