Web Summit 2021 : Craig Federighi tacle le chargement d'apps hors App Store

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

1



Le mois dernier, il a été annoncé que Craig Federighi, vice-président principal d'Apple, participerait au Web Summit 2021 de Lisbonne, au Portugal. Dans un discours prononcé aujourd'hui, Federighi s'est prononcé avec véhémence contre la législation qui pourrait forcer Apple à ouvrir l'iPhone au sideloading, le chargement latéral d'applications hors de l'App Store...

Le chargement latéral est le meilleur ami d'un cybercriminel

La législation sur les marchés numériques a été dévoilée pour la première fois en décembre dernier dans l'UE, et elle pourrait entraîner des changements majeurs pour l'App Store et les applications internes préinstallées sur l'iPhone. L'Europe forcerait Apple à autoriser le chargement latéral sur l'iPhone, entre autres. Plus récemment, l'UE a exhorté la firme a autorisé les stores tiers.

En toute logique, Federighi a expliqué à plusieurs reprises qu'iOS est beaucoup moins sujet aux logiciels malveillants et autres virus qu'Android. Il a même mis en place une diapositive disant directement qu'il y a "5 millions d'attaques Android par mois" selon une étude de sécurité. Pendant ce temps, Apple utilise l'examen manuel des applications et une approche de point de distribution unique pour limiter les logiciels malveillants.

Federighi a évoqué à plusieurs reprises une analogie avec la maison au cours de l'événement. Il a comparé l'achat d'un iPhone à l'achat d'une "grande maison avec un système de sécurité vraiment génial", mais une nouvelle loi est adoptée qui vous oblige à affaiblir la sécurité de votre maison.

La maison sûre que vous avez choisie maintenant présente une faille fatale dans son système de sécurité, et les cambrioleurs sont vraiment bons pour l'exploiter.

L'exécutif d'Apple a également averti que la législation intervient alors qu'il n'y a "jamais eu autant de cybercriminels" déterminés à accéder aux informations privées sur votre iPhone.

Le chargement latéral est le meilleur ami d'un cybercriminels. Et exiger que l'iPhone soit une ruée vers l'or pour l'industrie des logiciels malveillants.



En tant qu'ingénieur qui veut que l'iPhone reste aussi sûr que possible pour nos utilisateurs, il y a une partie qui m'inquiète et c'est la disposition qui exigerait que l'iPhone permette le chargement latéral. Au nom de donner plus de choix aux utilisateurs, cette disposition supprimerait aux consommateurs le choix d'une plate-forme plus sécurisée. Tout cela arrive à un moment où il conserve plus d'informations personnelles et sensibles que jamais sur leur iPhone. Et je peux vous dire qu'il n'y a jamais eu de cybercriminels plus déterminés à mettre la main dessus.

Federighi a poursuivi en disant que cette législation ouvrirait une "boîte de Pandore de logiciels non examinés et criblés de logiciels malveillants et anéantirait pour tout le monde l'option de l'approche sécurisée de l'iPhone".



Il s'est également prononcé contre le contre-argument consistant simplement à laisser les gens "choisir" de charger latéralement, avertissant que les gens pourraient être contraints ou trompés.

De toute évidence, je ne suis pas fan du chargement latéral, mais je veux aborder un argument que j'entends beaucoup : « Laissez les gens choisir de charger latéralement ou non. Laissez-les juger des risques, et ils pourront décider eux-mêmes. » Et il est facile de voir l'attrait de cet argument, mais l'histoire nous montre qu'il ne se joue pas comme nous l'espérons parce que même si vous n'avez pas l'intention de charger latéralement, les gens sont régulièrement contraints ou trompés pour le faire. Et c'est vrai dans tous les domaines, même sur des plateformes comme Android, ce chargement latéral est quelque peu difficile à faire.

Vous pouvez regarder le discours de Federighi ci-dessous :