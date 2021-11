Apple TV+ annonce une série sur l'icône de la NBA Magic Johnson

Alban Martin

Apple TV+ a annoncé aujourd'hui une nouvelle docu-série centrée sur la vie et la carrière de l'icône de la NBA, Earvin "Magic" Johnson. Une date de sortie de la série en quatre parties n'a pas encore été dévoilée, mais nous connaissons déjà quelques détails du bref communiqué.

Après Kevin Durant, Magic Johnson démarre ce jour sur Apple TV Plus

Ce programme en quatre parties explorera les réalisations remarquables et l'impact mondial de la vie de Johnson, à la fois sur et en dehors du terrain. De ses humbles débuts à Lansing, Michigan, à son quintuple titre de champion de la NBA avec les Lakers de Los Angeles, il a changé la conversation sur le SIDA et est devenu un militant communautaire et un entrepreneur prospère. Avec des images et des interviews inédites avec Magic, des puissances des affaires et de la politique, et ceux de son entourage, la série offrira un regard sans précédent sur l'un des grands noms de tous les temps du sport.

Réalisé par Rick Famuyiwa (« Dope ») avec le rédacteur en chef Dirk Westervelt (« Ford c. Ferrari ») et la directrice de la photographie Rachel Morrison (« Black Panther »), la docuserie est produite pour Apple par XTR et New Slate Ventures, et produite en association avec H.Wood Media et Delirio Films.

La nouvelle série rejoint une gamme croissante de docuseries et de documentaires sur Apple TV+, y compris "Boys State" acclamé aux Emmy Awards ; "The Velvet Underground", le documentaire du réalisateur Todd Haynes ; "Beastie Boys Story" primé aux Critics Choice Award et nominé aux Emmy Awards ; le documentaire mondial; le documentaire à succès mondial "Billie Eilish: The World's A Little Blurry" ; ainsi que les prochains documentaires « The Supermodels » et « Number One on the Call Sheet », des conteurs acclamés Jamie Foxx, Kevin Hart, Datari Turner et Dan Cogan.

Plus tôt cette semaine, Apple a signé un accord avec la société de production de l'ancien président d'ESPN, John Skipper, afin d'obtenir plus de documentaires sportifs non scénarisés pour son offre de contenu. Le service diffuse également actuellement la série fictive de la NBA "Swagger", produite par Kevin Durant.