Enfin un aperçu des liens Instagram sur Twitter !

Instagram vient d'annoncer une excellente nouvelle pour ceux qui veulent partager du contenu sur Twitter. Depuis la nuit des temps, le partage d'un lien Insta ne conduisait qu'à une banale URL bleue. Mais depuis cette nuit, un aperçu imagé est disponible lorsque vous publiez un lien Instagram sur le réseau social de l'oiseau bleu.

Dans un message qui sert également d'exemple, la société a annoncé que vous pourrez désormais partager du contenu d'Instagram à Twitter et qu'un aperçu de votre contenu sera enfin disponible. Cela comprend un aperçu de la photo dans une carte Twitter :

They said it would never happen… Twitter Card previews start rolling out TODAY. 👀



Now, when you share an Instagram link on Twitter a preview of that post will appear. 🙌 pic.twitter.com/XSZRx9dzd1