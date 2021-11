Bons plans iOS : Hidden Folks, Change Your Life, Hover Disc 3

Hier à 23:23 (Màj hier à 23:23)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Hidden Folks, Change Your Life, Hover Disc 3. L'occasion d'économiser 32€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Its About Time! (App, iPhone / iPad, v2.6, 11 Mo, iOS 12.0, Eddy Street Productions, LLC) passe de 0,99 € à gratuit. Une application d'horloge simple avec une touche amusante. It's about Time offre un grand choix de couleurs, de polices et de couleurs de fond.



Elle comprend également une horloge de 24 heures, AM/PM, et une sélection avancée de couleurs.



Les + : Si vous voulez une horloge personnalisable Télécharger l'app gratuite Its About Time!





Change Your Life (App, iPhone, v2.1, 11 Mo, iOS 12.0, Pawel Urbanek) passe de 2,99 € à gratuit. Vous arrive-t-il de vouloir simplement vous détendre et lire un bon livre le soir ? Puis, 5 minutes plus tard, vous vous retrouvez aspiré par Facebook, Twitter, Instagram, Candy Crush... et j'en passe. Cette application propose une approche un peu plus "hardcore" pour se débarrasser de son addiction.



Vous définissez la durée pendant laquelle vous souhaitez rester concentré et vous appuyez sur le bouton "Start". Tant que la session de concentration n'est pas terminée, vous ne pouvez pas éteindre ou minimiser l'application. Si vous le faites, la session de concentration échouera et vos statistiques de réussite en souffriront. L'application reste active pendant toute la durée de la session.



Les + : Soignez votre addiction aux réseaux sociaux Télécharger l'app gratuite Change Your Life





Jeux gratuits iOS :

Teach Your Monster to Read (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v4.1, 131 Mo, iOS 8.0) passe de 4,99 € à gratuit. Teach Your Monster to Read emmènera votre enfant dans une aventure d'apprentissage magique. Ils peuvent créer leur propre petit monstre, puis participer à diverses activités de lecture. Les activités comprennent tout, de la correspondance des lettres et des sons à la lecture de petits livres. T



each Your Monster to Read couvre les deux premières années d'apprentissage de la lecture et complète parfaitement les programmes de phonétique utilisés dans les écoles.



Les + : Apprendre en s'amusant ! Télécharger le jeu gratuit Teach Your Monster to Read





Cardinal Land (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4.2, 44 Mo, iOS 7.0, Petro Shmigelskyi) passe de 1,99 € à gratuit. Un jeu de puzzle dans lequel vous avez 30 secondes pour recréer l'animal à partir des différentes pièces de couleur. Plus de 80 animaux sont représentés dans ce casse-tête pas si simple mais qui se classerait plutôt dans l'art que les jeux vidéos.



Les + : On apprend sur les animaux

Un partage de votre création sur votre Apple Watch (en watch face) Télécharger le jeu gratuit Cardinal Land





Space War HD (Jeu, Action, iPhone / iPad, v9.1, 44 Mo, iOS 12.0, Virtual GS) passe de 0,99 € à gratuit. Space War HD est un jeu dans l'espace pour les fans d'arcade rétro ! Volez à travers l'espace et détruis les ondes des extraterrestres qui attaquent ! Soyez prêt pour la bataille finale!



Un jeu de shoot'em up dans l'espace où vous devez détruire des vagues d'aliens.



Les + : Le support de l'Apple Watch Télécharger le jeu gratuit Space War HD





Hover Disc 3 (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.4, 41 Mo, iOS 12.4, Joachim Mertens) passe de 0,99 € à gratuit. Hover Disc 3 combine les meilleurs éléments du boccia, du billard et du curling pour une expérience multijoueur impressionnante.



Capturez les champs de scores et mettez vos adversaires dehors. Utilisez les différents Power-Ups et éléments de jeu à votre avantage et battez vos adversaires !



Les + Jouez avec jusqu'à 4 joueurs sur un iPhone, iPad ou Apple TV

Défiez des joueurs du monde entier en ligne Télécharger le jeu gratuit Hover Disc 3





Promotions iOS :

OK Golf (Jeu, Sports / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.2.0, 562 Mo, iOS 8.0, Okidokico Entertainment Inc.) passe de 3,99 € à 1,99 €.

Découvrez une nouvelle manière de jouer au golf avec OK Golf qui allie la plastique d'un Minecraft au talent de Tiger Woods ! Joli graphiquement, le jeu propose un gameplay terriblement facile à comprendre mais difficile à maitriser. Analyser chaque situation avant de "swinger" ou "putter".



Sans achat intégré, on adore OK Golf qui permet d'approcher chaque trou de la façon qu'on veut.



Les + : Un jeu de golf unique

Pour tous les niveaux Télécharger OK Golf à 1,99 €





SpongeBob SquarePants (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.2.0, 2,9 Go, iOS 13.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 5,99 €. Le classique cultissime revient, fidèlement réédité dans sa spongieuse splendeur ! Incarnez Bob l’Éponge, Patrick et Sandy et montrez au maléfique Plankton que le crime paie encore moins que M. Krabs. Vous voulez sauver Bikini Bottom d’une attaque de robots ? Bien sûr ! Sauter à l’élastique en sous-vêtements ? Pourquoi pas ! La bataille commence !



Les + : Incarnez Bob l’Éponge, Patrick et Sandy et utilisez leurs talents uniques

Réédition fidèle d’un des meilleurs jeux Bob l’Éponge Télécharger SpongeBob SquarePants à 5,99 €





Hidden Folks (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v2.0.6, 212 Mo, iOS 10.0, Adriaan de Jongh) passe de 6,99 € à 1,99 €. Cherchez des personnages cachés dans des paysages miniatures, dessinés à la main et interactifs. Ouvrez des tentes, taillez des buissons, claquez des portes, et taquinez des crocodiles ! Le bandeau des cibles, en bas de l'écran, vous montre ce que vous devez chercher.



Un jeu à la "Où est Charlie?" qui possèdent des graphismes sont magnifiques et un gameplay très intuitif. Télécharger Hidden Folks à 1,99 €