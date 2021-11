Twitter ajoute un bouton pour rechercher un tweet spécifique d'un utilisateur

Il y a 3 heures

Julien Russo

1



Vous avez probablement déjà vu sur Twitter des politiques se faire tacler par des utilisateurs qui ressortent de vieux tweets pour montrer qu'ils avaient un discours complètement contradictoire, il y a quelques années. En général, ce sont des personnes très patientes qui remontent pendant de longues minutes toute une série de tweets afin de retrouver celui qui montrera que la personne en question change d'avis comme de chemise. Aujourd'hui, Twitter va faciliter cette recherche et va vous faire gagner de précieuses minutes !

Une loupe pour rechercher un tweet par mot clé

Petite révolution sur la dernière mise à jour de Twitter sur iOS !

Le réseau social a ajouté un bouton qui était très attendu et demandé par la communauté : le bouton "rechercher" sur les profils.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez vous rendre sur n'importe quel profil Twitter, appuyer sur la loupe (en haut à droite de l'écran) et taper vos mots clés.

Dès que vous validez votre recherche, l'application va immédiatement chercher tous les tweets publiés par l'utilisateur qui comporte ce mot ou la phrase que vous aurez saisie.

Après une recherche quasiment instantanée, Twitter est capable de vous retrouver des tweets publiés il y a quelques mois, comme des tweets mis en ligne il y a plus de 5 ans.



Cela fonctionne avec les tweets, les photos, mais aussi les vidéos. La fonction est extrêmement précise et vous verrez toujours que les tweets publiés par le compte où vous avez lancé la recherche.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, quand vous arrivez sur le profil, vous retrouvez les traditionnels points de suspension en haut à droite de l'écran, mais vous aurez aussi à gauche une loupe.

Dès que vous appuyez dessus, vous aurez un champ de recherche avec marqué à l'intérieur "Rechercher les tweets de @". Vous avez juste à saisir ce que vous voulez rechercher et valider.



Si cette recherche peut s'avérer pratique, elle peut être un véritable cauchemar pour un utilisateur qui a publié un tweet il y a quelques années et qu'il regrette aujourd'hui. Avec ce système, il deviendra nettement plus facile de trouver des tweets polémiques.



Pour le moment, cette nouveauté est en cours de déploiement, il est possible que vous ne l'ayez pas encore, si c'est le cas, il est nécessaire de patienter un peu. Vérifiez également si vous avez bien la dernière mise à jour de l'application Twitter.

Pour cela, rendez-vous sur la fiche Twitter de l'App Store et regardez si vous avez le bouton "Mettre à jour".

