Disney+ va proposer 13 films Marvel au format IMAX dont Shang-Chi et Black Panther

Les super-héros de Marvel vont exploiter toute la hauteur de votre téléviseur dans quelques jours. Disney+ a annoncé aujourd'hui qu'il ajoutait le format d'image IMAX élargi pour 13 titres Marvel, dont Shang-Chi et Black Panther, le 12 novembre. Pour le "Disney+ Day", les abonnés vont pouvoir découvrir le format d'image IMAX de 1.90:1 qui est jusqu'à 26 % plus haut que le format grand écran classique de 2.35:1 dans les films Marvel, de sorte que ces barres noires ennuyeuses disparaîtront quasiment intégralement.

Disney+ propose le format IMAX sur plusieurs films Marvel

Avant ce partenariat Disney+, IMAX et DTS ont apporté le format de visionnage à domicile "IMAX Enhanced" à une poignée d'applications de streaming TV, comme Bravia Core de Sony. Les films certifiés IMAX auront une étiquette sur Disney+, et vous pourrez également lancer la version grand écran standard si vous préférez. Les collectionneurs de Blu-ray physiques sont déjà habitués à passer sur le format IMAX dans certains films, notamment The Dark Knight, Tenet et Mission Impossible : Fallout, mais les films en streaming ont généralement perdu sur cet avantage.

Le format d'image optimisé devrait donc rendre hommage aux séquences d'action de Marvel, et c'est une fonctionnalité clé pour Disney+ face à ses concurrents en streaming. Techniquement, IMAX Enhanced ne fournit pas le véritable format d'image du cinéma, qui est plus carré. Il convient également de noter que nous ne verrons pas les versions IMAX de The Avengers et Ant-Man, car ce sont les rares films Marvel qui utilisent le format d'image de 1.85:1 remplissant déjà les téléviseurs 16:9.

Bientôt un son DTS chez Disney+

Dans le futur, IMAX Enhanced apportera également un son DTS immersif à Disney+, une option concurrente au format Dolby Atmos actuellement omniprésent. Des représentants de toutes les entreprises concernées nous disent que les films IMAX Enhanced prendront également en charge le son Dolby Vision, HDR10, 4K (naturellement) et Dolby Atmos.



