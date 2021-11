iPhone 13 : une disponibilité améliorée à l'approche des fêtes de fin d'année

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

2



Depuis l'annonce et la commercialisation de l'iPhone 13, l'engouement autour de la dernière gamme de smartphones de la Pomme est monté en flèche. Les téléphones se vendent comme des petits pains, provoquant des délais de livraison allongés dans certains pays.

Le problème, c'est qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, les analystes s'inquiètent sur la répercussion des ventes à cette période importante. Mais, la bonne nouvelle, c'est que la disponibilité de l'iPhone 13 devrait s'améliorer dans les semaines à venir.

La disponibilité de l'iPhone 13 devrait s'améliorer

La disponibilité de l'iPhone 13 devrait s'améliorer dans les semaines à venir, à l'approche des fêtes de fin d'année, rassurant les consommateurs qui débutent déjà leurs emplettes de Noël. L'iPhone a subi les conséquences d'une pénurie mondiale de navires qui a eu un impact sur la production et la disponibilité générale des produits.



Selon DigiTimes, les fournisseurs d'Apple ont réussi à atténuer la pénurie de certains composants, ce qui a permis d'accélérer la production de l'iPhone 13. Les partenaires de la chaîne d'approvisionnement d'Apple commencent à remarquer que l'écart entre la demande et l'offre d'iPhone 13 "se réduit progressivement" grâce à l'accélération de la production des circuits intégrés intégrés dans l'iPhone.



Il faut dire qu'au dernier trimestre, la pénurie de puces et les complications ont coûté 6 milliards de dollars à Apple.



Source