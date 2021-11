Pourquoi Twitter équipe ses ingénieurs de MacBook Pro M1 Max

Les ingénieurs iOS et Android de Twitter seront ravis d'apprendre qu'ils vont bientôt tous recevoir un MacBook Pro M1 Max. L'objectif, remplacer les MacBook Pro Intel devenus un peu limités pour leurs tâches de travail.

Cela fait seulement quelques jours que les nouveaux MacBook Pro sont de sortie et il faut le dire, ils font déjà l'unanimité. Apple a mis le paquet que ce soit sur le design, la connectique ou encore la puissance interne, de quoi faire le bonheur des utilisateurs concernés.

Apple l'a expliqué lors de son Keynote, si la puce M1 était déjà au-dessus de la concurrence, la M1 Pro vient ajouter une longueur d'avance tandis que la M1 Max vous envoie carrément au septième ciel.



Les dirigeants de Twitter semblent l'avoir compris car comme l'a déclaré l'ingénieur logiciel du groupe, tous les ingénieurs au service de Twitter vont prochainement recevoir un MacBook Pro M1 Max. Qu'ils soient ingénieur iOS ou Android, ils recevront tous cette bête de puissance made in Apple afin de travailler dans les meilleures conditions possibles. À noter qu'ils étaient déjà en possession de MacBook Pro Intel mais qu'ils reconnaissaient que ces machines commençaient parfois à manquer de puissance.



I'm excited to be rolling out fully loaded M1 Max MBPs to all of Twitter's iOS & Android engineers! We're seeing improvements in both top line performance and thermal throttling that currently plague our Intel builds.