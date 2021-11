WhatsApp veut créer des communautés dans les conversations de groupe

Hier à 17:26

Julien Russo

Réagir



Ce n'est pas toujours simple de s'imposer sur un secteur ultra concurrentiel, malgré la puissance des concurrents comme Signal ou encore Telegram, WhatsApp arrive à rester fort et attire toujours plus de nouveaux utilisateurs. Ce côté de leader est essentiellement dû au talent de se renouveler et de sortir toujours de nouvelles idées. Sur ce terrain, l'équipe WhatsApp frôle le génie !

Les communautés au sein des groupes de conversations

Quand une nouveauté arrive sur WhatsApp, c'est qu'elle a commencé à être développée en interne plusieurs trimestres en avance. L'une des prochaines fonctionnalités (qui arrivera probablement l'année prochaine) s'appelle : "Communauté".

Mais qu'est-ce que cela ?



Avec Communautés, la messagerie instantanée de Facebook souhaite donner le pouvoir aux créateurs de conversations de groupes de créer des sous-groupes de plusieurs utilisateurs.

Pour faire simple, si vous êtes par exemple dans un groupe WhatsApp de 20 personnes, il sera possible de créer une communauté de 10 personnes et une autre de 10 personnes.

La particularité, c'est que tous les messages qui seront envoyés dans une communauté ne seront pas visibles par les utilisateurs qui n'ont pas eu l'invitation.

La nouveauté a été repérée début octobre par le site XDA Developpers, au moment de la publication de l'article, il y avait très peu d'informations sur cette future fonctionnalité qui pourrait s'avérer convaincante. Grâce à WABetaInfo, on en apprend plus sur les idées de WhatsApp pour les communautés dans les conversations de groupe.

Voici comment la messagerie instantanée présente la nouveauté :

Qu'est-ce qu'une communauté ? Ce nom pourrait signifier n'importe quoi, nous comprenons, mais une communauté est un nouvel endroit où les administrateurs de groupe ont plus de contrôle sur les groupes sur WhatsApp, principalement pour regrouper facilement d'autres groupes.

Quelles possibilités avec les communautés ?

Que ça soit dans le milieu professionnel, scolaire ou entre amis, le potentiel des communautés est incroyable.

Imaginez-vous dans un projet en cours à votre travail, votre direction a créé plusieurs groupes de 5 employés divisés en 3 équipes.

Vous pouvez vous retrouver tous ensemble sur une conversation de groupe WhatsApp puis diviser la conversation en 3 communautés pour éviter que tous les messages se mélangent.

Quand vous avez besoin d'envoyer un message à une personne qui se trouve dans une autre communauté, vous aurez juste à basculer sur la conversation générale.



L'idée peut aussi s'adapter dans le milieu scolaire où un établissement scolaire pourrait créer une grande conversation groupée puis créer plusieurs communautés en fonction du nombre de classes.

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger