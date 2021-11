WhatsApp déploie la prise en charge multi-appareils

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Corentin Ruffin

Voilà plusieurs mois qu'on en parle, et il semblerait que WhatsApp Messenger (v2.21.211, 187 Mo, iOS 10.0) rentre enfin du concret : les développeurs de Meta sont en plein déploiement de la prise en charge des appareils multiples pour tous les utilisateurs sur iOS et Android.



En d'autres termes, avec cette mise à jour, il est possible d'utiliser l'application de messagerie instantanée sur un maximum de quatre appareils liés sans que les utilisateurs aient besoin d'être connectés via un smartphone.

WhatsApp prend enfin en charge le multi-appareils

WhatsApp est donc en plein déploiement de la mise à jour permettant la prise en charge de plusieurs appareils. Pour ce faire, vous devez rejoindre la bêta multi-appareils :

Lancez WhatsApp sur l'iPhone

Sélectionnez Réglages puis Linked Devices

Sélectionnez Multi-Device Beta, puis appuyez sur Join Beta

Une fois vos appareils liés, les messages peuvent être envoyés et reçus à l'aide de l'application de bureau ou du service Web de WhatsApp et votre téléphone n'aura plus besoin de rester en ligne. À noter que vous ne pouvez pas envoyer de messages ou appeler depuis le Web, le bureau ou le portail à des utilisateurs qui ont une version obsolète de WhatsApp sur leur téléphone.

