MacBook Pro 14 et 16 pouces : les délais de livraison vont jusqu'à 2022 aux États-Unis

Hier à 18:13

Julien Russo

Depuis la commercialisation des nouveaux MacBook Pro, la production tourne à plein régime pour tenter de remplir les stocks qui restent désespérément vides aux États-Unis, mais aussi à l'international. Le délai de livraison de certaines configurations de MacBook Pro avec encoche vient d'atteindre un nouveau sommet aux États-Unis.

Certaines configurations n'arriveront pas avant Noël

Apple ne l'a pas caché, que ça soit pour les iPhone 13, pour les iPad ou encore les MacBook, la fin d'année va être difficile, car la production est au ralenti à cause de la pénurie de puces.

Le délai de livraison pour les MacBook Pro nouvelle génération vient de battre un nouveau record sur l'Apple Store en ligne US. Comme le relève MacRumors, certaines configurations semblent plus solliciter que d'autres ce qui provoque des ruptures de stock conséquentes et une grande liste d'attente pour les expéditions.



Ce qui coince, ce sont essentiellement les configurations personnalisées, comme vous le savez, il est possible de demander un processeur plus puissant, une quantité de mémoire unifiée plus importante et un SSD jusqu'à 8 To.

Si les clients américains sélectionnent la configuration standard, c'est-à-dire celle qui est mise en avant par Apple, ils recevront leur MacBook Pro sur la première semaine de décembre (au plus tard la seconde).

Prenons un exemple simple, si vous choisissez le MacBook Pro 14 pouces personnalisé avec la puce M1 Max, 64 Go de mémoire unifiée et un SSD de 512 Go, il faudra attendre jusqu'au 3 janvier 2022 pour obtenir une livraison !

Si cela parait hallucinant, cette tendance n'est pas du tout la même sur l'Apple Store en ligne français, sur la même configuration personnalisée, la firme de Cupertino annonce un délai de livraison entre le 7 et le 14 décembre.



Est-ce que cela signifie que la demande n'est pas la même et que les Américains se lâchent plus facilement sur l'acquisition des MacBook Pro 2021 ? C'est possible que le succès des nouveaux modèles soit plus important aux États-Unis qu'à l'international. Malheureusement, Apple reste muet dès qu'il s'agit de communiquer le volume des ventes ou même des indications sur la bonne santé des expéditions.



Apple continue de recommander de réaliser vos achats de Noël dès maintenant et de ne surtout pas attendre la dernière minute. À cause de la pénurie de puces, les délais de livraison devraient rapidement augmenter sur de nombreux produits (essentiellement les nouveautés récemment commercialisées).

Cette recommandation concerne aussi bien les produits Apple que tous les autres produits high-tech qui risquent d'être nombreux à être en rupture de stock dès le début du mois de décembre.