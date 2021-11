Robinhood déplore une fuite massive des données utilisateurs

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Alexandre Godard

Réagir



Robinhood, la plateforme de trading la plus populaire des USA vient de prévenir ses utilisateurs d'une mauvaise nouvelle. Comme elle l'a expliqué par mail, une faille de sécurité a provoqué le vol des données utilisateurs de nombreux clients.

Robinhood : une faille de sécurité qui pose question

Robinhood, la plateforme de trading accessible à tous et très populaire de l'autre côté de l'Atlantique vient d'annoncer une mauvaise nouvelle. Via un mail envoyer à tous ses clients, la société annonce qu'il y a eu une faille de sécurité dans sa base de données et que malheureusement, il y a eu une fuite (un vol) de plusieurs données utilisateurs.

Une personne malveillante s'est donc introduite dans cet espace interdit et s'est emparé d'énormément d'infos personnelles de milliers de clients inscrits sur la plateforme. Une attaque récente puisqu'elle aurait eu lieu le 3 novembre, il n'y a même pas une semaine.

Nous vous écrivons pour vous informer que le soir du 3 novembre 2021, Robinhood a connu un incident de sécurité où un tiers non autorisé a obtenu l'accès à une quantité limitée d'informations personnelles pour une partie de nos clients.



D'après notre enquête, l'attaque a été contenue. Robinhood a rapidement informé les forces de l'ordre et continue d'enquêter sur l'incident avec l'aide d'une entreprise de sécurité externe de premier plan.

Robinhood en profite pour rappeler à tout le monde qu'il faut faire très attention aux mails malveillants qui se font passer pour la société et tentent de vous voler encore plus d'informations personnelles. La société conseille aux utilisateurs de toujours passer par les notifications via l'application, un moyen beaucoup plus sûr de visionner les vraies infos sécurités et ainsi obtenir de l'aide.



Fort heureusement, personne n'a subi une attaque financière via son compte de trading et c'est bien là le point positif. Robinhood n'échappe donc pas à la liste des entreprises ultrapopulaires qui se font hacker les données personnelles de leurs utilisateurs. Espérons que les dirigeants mettent à l'avenir des mesures encore plus protectrices.



Via