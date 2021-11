Facebook : les pubs ciblées ne se serviront plus de vos différentes orientations

Avec les étiquettes de confidentialité des applications désormais disponibles pour la plupart des applications populaires de l'App Store, pCloud a examiné celles qui sont les plus...

Nous voulons mieux nous adapter aux évolutions des attentes des annonceurs qui souhaitent communiquer auprès d’eux sur nos plateformes et répondre aux demandes des experts des droits civiques, des législateurs et des militants sur l’importance d’empêcher les annonceurs d’abuser des options de ciblage que nous rendons disponibles

Jusqu'à présent, le groupe qui possède Facebook, Instagram, Messenger, Oculus et WhatsApp pouvait se servir de votre orientation sexuelle, religieuse ou politique pour s'aider et vous proposer des publicités ciblées. C'est désormais du passé, puisque le groupe Meta vient de publier un nouvel article sur son blog à ce propos :

En effet, les bannières et annonces ne se serviront plus de votre religion, de votre couleur de peau ou encore de vos penchants politiques.

Peu de temps après le changement de nom de sa société mère, Facebook, ou plutôt Meta, continue ses modifications. Et aujourd'hui, c'est du côté de la publicité ciblée que la firme de Mark Zuckerberg veut faire des efforts en optant pour un changement plutôt appréciable.

