Apple n'en ferait pas assez pour se conformer en Corée du Sud

La manière dont les opérateurs de plates-formes seront sanctionnés en cas de violation de la réglementation n'est pas encore établie, mais selon un projet vu par Reuters, il pourrait s'agir d'amendes allant jusqu'à 2% des revenus. Les premiers détails de ce qu'Apple devra faire pour respecter ses nouvelles obligations en Corée du Sud devraient être rendus publics demain par la Korea Communications Commission (KCC), avant qu'ils n'entrent pleinement en vigueur en mars 2022. Dans une interview accordée lors de la Conférence mondiale pour l'équité de l'écosystème des applications mobiles, qui s'est tenue aujourd'hui à Séoul, le PDG d'Epic Games, Tim Sweeney , a renouvelé ses attaques contre Apple et a appelé à la création d'un magasin d'applications unique et universel. Par ailleurs, une nouvelle plainte antitrust a été déposée contre Apple dans le district nord de la Californie, accusant la société de pratiquer des prix supra-concurrentiels sur l'App Store. Décidément...

Ce mois-ci, Apple aurait déclaré au gouvernement sud-coréen qu'il se conformait déjà à la nouvelle loi et qu'il n'avait pas besoin de modifier les règles de son App Store . Jo Seoung-lae, le législateur à l'origine de l'amendement, a déclaré à Reuters :

Grâce à un amendement à la loi sur les télécommunications fin août, la Corée du Sud était le premier pays à tenter d'empêcher les développeurs d'être contraints d'utiliser un système de paiement unique proposé par les opérateurs que sont Apple et Google. La loi est entrée en vigueur en septembre, mais les détails exacts de ce que les entreprises doivent faire pour s'y conformer n'avaient pas encore été entièrement rédigés.

