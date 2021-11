Dès 2023, les commandes d'écran chez LG se réduiraient au profit de BOE

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

iPhone

Julien Russo

Réagir



Quand on est fournisseur de composants pour l'iPhone, on est prêt à tout pour garder Apple comme client. De nombreux fournisseurs ont accepté dans le passé de négocier les prix de plusieurs dollars, mais aussi d'agrandir leurs infrastructures pour satisfaire les commandes d'Apple. Dès 2023, le fournisseur LG Display pourrait se faire doubler par le géant BOE d'après un récent rapport.

Mauvaise nouvelle pour LG

À l'heure actuelle, Apple s'appuie sur trois fournisseurs pour l'écran de son iPhone, il y a Samsung Display qui figure comme le partenaire prioritaire depuis de nombreuses années, LG Display en seconde position puis... BOE.

L'entreprise chinoise basée à Beijing en Chine a pris plusieurs années avant de réussir à remplir tous les critères qualité pour les écrans OLED de l'iPhone, le travail et la persévérance ont payé puisque BOE a réussi à convaincre Apple avec en plus des prix attractifs.



Aujourd'hui, un rapport annonce que la collaboration Apple - BOE pourrait prendre une nouvelle ampleur, mais pas dans l'immédiat. En effet, la firme chinoise a pris la décision de convertir trois de ses usines en installations dédiées aux écrans OLED pour Apple. Dans la logique, si BOE fait cela, c'est que l'entreprise a eu des garanties de plus de commandes à venir de la part du géant californien.

Le rapport explique que la part des écrans BOE dans les productions d'iPhone 12 et d'iPhone 13 est extrêmement basse, on parle de seulement 10% d'écrans BOE comparés aux deux géants Samsung et LG qui se partagent les 90% restants.



Néanmoins, cela ne va pas durer. Avec ses trois nouvelles usines adaptées pour les commandes d'Apple, l'entreprise BOE devrait passer de 96 000 substrats à 144 000 par mois, la production dépassera celle de Samsung qui en produit 140 000 par mois.

À voir maintenant à qui Apple va réduire ses commandes, est-ce LG qui va subir ou ce sera le géant sud-coréen ?



Quoi qu'il en soit, le choix sera difficile puisque Samsung comme LG répondent tous les deux à des exigences qualité très précises d'Apple, le dilemme se jouera sans aucun doute sur le prix, si Apple peut gagner 50 centimes ou 1 dollar par écran, l'entreprise n'hésitera pas une seule seconde pour améliorer sa marge de bénéfice.



La décision la plus difficile serait d'exclure LG qui n'a qu'Apple comme client pour les écrans OLED de 6e génération, contrairement à Samsung qui a plusieurs clients.

De plus, LG Display a arrêté sa production d'écran LCD pour iPhone et n'a plus aucun revenu sur le smartphone après son abandon du marché.