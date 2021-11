GTA The Trilogy : Rockstar s'excuse face à la colère des joueurs

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

La sortie de trois anciens GTA remis au goût du jour aurait dû être une fête dans le monde du gaming mais une avalanche de bugs est venue gâcher ce moment spécial précipitamment. Les joueurs se sont plaints en masse et Rockstar a pris la parole pour s'excuser et annoncer de nombreuses MAJ correctives.

Une pluie de bugs, un bug de pluie

En attendant la sortie de GTA 6, Rockstar Games a décidé de jouer la carte nostalgie en dévoilant au grand jour GTA The Trilogy, un bundle comprenant trois anciens opus légendaires de la franchise. Depuis le 11 novembre, date de sortie du pack, GTA III, GTA Vice City et GTA San Andreas sont à nouveaux jouables avec un gameplay adapté à notre époque ainsi que des graphismes améliorés grâce au moteur Unreal Engine. Enfin, sur le papier.



Si tout était au rendez-vous pour que le moment soit inoubliable, certains problèmes sont vite venus gâcher la fête. Dans un premier temps, nombreux sont les joueurs à avoir critiqué la direction artistique des jeux en expliquant être déçus par les graphismes. À ce sujet, il faut rappeler que c'est voulu par Rockstar, le but étant de proposer un "remaster ++" et non un "remake".



Si de ce côté-là il n'y a pas grand-chose à redire étant donné que c'est une question de point de vue, le deuxième problème est en revanche beaucoup plus embêtant. Comme l'ont démontré des centaines de vidéos sur YouTube et les réseaux sociaux, la trilogie semble remplie de bugs dans tous les sens. Que ce soit des bugs d'affichage, des problèmes de texture ou encore des soucis dans le gameplay, il y en a assez pour que cela crée un tollé dans le monde du gaming. Cela nous rappelle les débuts de Cyberpunk 2077.



Rockstar, assez discret en général, a cette fois-ci décidé de prendre la parole. Face au mécontentement d'énormément de joueurs, la société a partagé un communiqué officiel sur les réseaux afin de s'excuser. À l'intérieur de celui-ci, on y apprend que cette trilogie n'a pas été lancée avec les "normes de professionnalisme habituelles" du studio, autrement dit un peu à la va vite ce qui vous le savez n'est pas la façon de faire de Rockstar.

An update regarding the unexpected technical issues with Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. https://t.co/YP4pkOLQmG pic.twitter.com/AsfYPuMI0d — Rockstar Games (@RockstarGames) November 19, 2021

En toute logique, le studio explique être en plein travail pour résoudre ces nombreux bugs afin de rendre l'expérience optimale pour tous. Il faut donc s'attendre à plusieurs mises à jour dans les semaines et mois à venir.

Tout d'abord, nous tenons à nous excuser sincèrement auprès de tous ceux qui ont rencontré des problèmes pour jouer à ces jeux. La série Grand Theft Auto - et les jeux qui composent cette trilogie emblématique - sont aussi spéciaux pour nous que nous le savons pour les fans du monde entier.



Les versions mises à jour de ces jeux classiques n'ont pas été lancées dans un état qui répond à nos propres normes de qualité ou aux normes auxquelles nos fans en sont venus à s'attendre.



Nous avons des plans continus pour résoudre les problèmes techniques et améliorer chaque jeu à l'avenir. À chaque mise à jour prévue, les jeux atteindront le niveau de qualité qu'ils méritent d'être.

Une vidéo publiée ces derniers jours parmi tant d'autres dans le même style.