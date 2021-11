Snapchat : une Lens Harry Potter pour les 20 ans de la saga

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

On le sait, les applications à la mode et les réseaux sociaux ont tendance à surfer sur l'actualité pour proposer des mises à jour à leurs utilisateurs. Très prochainement, nous allons célébrer les 20 ans de la célèbre saga Harry Potter sur nos grands écrans. Pour l'occasion, le jeune sorcier à lunettes créé par J.K. Rowling va avoir le droit à sa Lens sur Snapchat (v11.55.0.39, 229 Mo, iOS 11.0).

Cette arrivée se calque avec l'émission de compétition en quatre parties, "Harry Potter : Hogwarts Tournament of Houses", qui sera diffusée le 28 novembre.

Snapchat à l'école des sorciers

Snap et Warner Bros. se sont associés pour créer une expérience virtuelle utilisant la réalité augmentée qui permet aux sorciers, sorcières, Moldus, Snapchatters et fans de Harry Potter du monde entier de prendre part à la fête depuis chez eux, et d'encourager leur maison Poudlard préférée.

Le lancement aura lieu le vendredi 26 novembre, juste avant la première de l’émission. Les fans pourront s'adresser à l’appareil photo Snapchat en utilisant notre technologie VoiceML, pour se vêtir comme par magie des couleurs de la maison de Poudlard, de vêtements et de peintures sur le visage.

Les amateurs de la saga pourront ainsi prononcer des phrases comme Go Go Gryffondor" et "Take a Snap" pour se déguiser virtuellement.

