HBO Max publie un nouveau teaser des 20 ans d'Harry Potter

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Si vous êtes un Potterhead, ou que vous aimez tout simplement la saga sans en être un grand fan, vous devez sans doute savoir qu'une réunion du casting est prévue pour les 20 ans de la sortie du premier film au cinéma. Des images qui seront diffusées sur HBO Max avant d'être retransmises via d'autres services, pour le plus grand bonheur des nombreux adorateurs du sorcier le plus célèbre.

La belle nouvelle, c'est qu'hier, de nouvelles images ont été dévoilées via un teaser, avec comme sujet le retour des personnages principaux au sein du château de Poudlard.

HBO Max dévoile de nouvelles images de la réunion Harry Potter

Quel coup de vieux ! Voilà 20 ans que nous avions la chance de faire connaissance avec les débuts d'Harry Potter au cinéma avec l'arrivée du film Harry Potter à l'école des sorciers. Pour l'occasion, le casting des films et Warner Bros ont décidé de faire plaisir aux nombreux fans en organisant une émission spéciale.



Nous en savons plus sur cette dernière grâce à un trailer qui nous apprend que Poudlard sera le lieu clé de ces retrouvailles, tout comme la voir 9 3/4. Une vidéo de 50 secondes qui nous permet de patienter jusqu'à la date fatidique du 1er janvier, jour de diffusion de l'émission.



Bien sûr, le trio Daniel Radcliffe, Emma Watson et Ruper Grint sera présent, mais également de nombreux personnages comme Hagrid, Bellatrix Lestrange, Voldemort ou encore Ginny, Fred et George Weasley, Malefoy père et fils, et Neville Londubat.

