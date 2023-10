Sony publie la version 23.02-08.20.00 du firmware de la PS5

Sony a publié une nouvelle mise à jour du logiciel pour sa console phare, la PlayStation 5. Depuis quelques instants, la version 23.02-08.20.00 du firmware peut être installée sur le SSD. Elle pèse seulement 1,2 Go. Bien plus qu'une simple mise à jour de stabilité et de sécurité, le nouveau firmware apporte un certain nombre de petites améliorations.

Du mieux pour la musique et le casque VR2

Selon les notes version, la dernière mise à jour de la PlayStation 5 cible le paramètre "Musique" dans le centre de contrôle ainsi qu'un paramètre optimal pour le casque PS VR2.

Premièrement, Sony facilite la navigation dans le centre de contrôle et la recherche de votre musique. La disposition en deux colonnes permet désormais aux utilisateurs de mieux s'y retrouver, qu'il s'agisse de catégories, de listes de lecture, de chansons, etc.



En ce qui concerne le PlayStation VR2, la PlayStation 5 intègre désormais un paramètre permettant d'éviter la diffusion involontaire de l'environnement de l'utilisateur. L'un des problèmes lors de l'utilisation du casque VR était la vue transparente. Désormais, en accédant à "Paramètres", "Accessoires" et en sélectionnant "PlayStation VR2", les utilisateurs peuvent activer l'option "Bloquer la vue transparente sur la télévision". Cela empêchera les images transparentes d'apparaître sur votre téléviseur lorsque vous utiliserez le casque.



Mais ce n'est pas tout, pour les joueurs résidants aux États-Unis et au Royaume-Uni, la nouvelle commande vocale "What's New" est accessible depuis n'importe quel écran. Avec elle, les utilisateurs pourront voir les nouvelles fonctionnalités de la console. Malheureusement, la commande vocale n'est actuellement disponible que pour les comptes PlayStation Network dans les marchés susmentionnés et n'enregistre que les paroles en anglais. Nous ne savons pas quand une version plus large sera disponible, notamment en France, Belgique, Suisse, Canada, Maghreb, etc.

Une belle fin d'année chez Sony

Cette mise à jour fait suite à la sortie de l'excellent Marvel's Spider-Man 2 (Julien ne le lâche plus), qui s'est vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires au cours des 24 premières heures. De plus, le 8 novembre, le nouveau modèle PlayStation 5 Slim sera lancé avec un format 30 % plus compact. Le 15 novembre, Sony lancera le PlayStation Portal, sa manette / écran de lecture à distance fonctionnant en Wi-Fi.



En attendant, la PS5 est en promotion sur Amazon.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.