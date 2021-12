Instagram dévoile des outils de limite de temps pour les adolescents

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Applications iPhone

Guillaume Gabriel

Réagir



Il y a du nouveau du côté d'Instagram (v215.0, 189 Mo, iOS 12.0) et ces ajouts concernant les adolescents et la prévention pour limiter le temps passé sur le réseau social. Dès le début de l'année prochaine, les parents pourront suivre le temps que leurs adolescents passent sur Instagram et fixer des limites de temps dans le cadre d'une nouvelle "approche plus stricte".



Une annonce qui a eu lieu aujourd'hui, et qui prouve une nouvelle fois que le groupe Meta veut donner les clés pour contrôler le temps d'utilisation des plus jeunes.

Instagram met en place de nouveaux outils pour les parents

Les parents et les tuteurs savent ce qui est le mieux pour leurs adolescents, nous prévoyons donc de lancer nos premiers outils en mars pour les aider à guider et à soutenir leurs adolescents sur Instagram.

Adam Mosseri, responsable d'Instagram, évoque "l'impact positif qu'Instagram a pour les jeunes du monde entier" mais veut également "assurer leur sécurité sur Instagram". En mars 2022, de nouveaux outils seront lancés pour que "les parents et les tuteurs puissent voir combien de temps leurs adolescents passent sur Instagram et fixer des limites de temps.



Les nouvelles fonctionnalités en développement pour les adolescents comprennent également des outils permettant d'empêcher les gens de taguer ou de mentionner des adolescents qui ne les suivent pas.

Télécharger l'app gratuite Instagram