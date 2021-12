Siri : Apple a supprimé des fonctions très importantes pour les malvoyants

Il y a 4 heures

Siri

William Teixeira

Avec Siri, on se demande ce qu'Apple fait parfois... Au lieu de faire évoluer son assistant vocal présent sur tous ses produits, le géant californien préfère enlever des fonctionnalités ce qui dégrade l'expérience utilisateur. Depuis iOS 15, de nombreuses personnes regrettent la disparition de certaines réponses de Siri, cela gêne principalement les utilisateurs malvoyants.

Il y a un fort mécontentement sur les forums

La nouvelle mise à jour iOS 15 aura permis d'apporter un grand nombre de nouveautés, mais a aussi provoqué la déception des utilisateurs en ce qui concerne Siri.

Dans un premier temps, l'assistant vocal ne fait pas l'évolution tant espérée pour rattraper ses concurrents Google Assistant et Alexa, pire encore Siri perd en efficacité par rapport à iOS 14.

Comme vous avez pu le remarquer, il n'est plus possible d'avoir des détails sur : le dernier appel manqué, le dernier message vocal laissé sur le répondeur, l'envoi de mail ne fonctionne plus...



Pour n'importe quel utilisateur, cela n'est pas gênant puisqu'on peut regarder directement après avoir déverrouillé son iPhone. Par contre, pour une personne malvoyante ou aveugle, ce type d'interaction avec Siri était fort utile pour éviter de demander de l'aide à un proche !

Résultat, un fort mécontentement contre Apple retentit sur les forums d'entraides où les propriétaires d'iPhone sous iOS 15 ne comprennent pas pourquoi la firme de Cupertino a supprimé ces fonctionnalités (ou ne les répare pas !).

Relayé par MacRumors, plusieurs témoignages trouvent très ennuyeux de ne plus avoir accès à ces détails avec Siri depuis le passage à iOS 15 :

Siri est "incapable" de lire les appels manqués ou d'appeler le dernier appel manqué tout d'un coup. J'utilise cette fonctionnalité tous les jours en raison d'une déficience visuelle et depuis ce matin, siri a répondu avec "je ne peux pas vous aider avec cela" lors de la demande d'appels manqués.

D'après les messages que l'on voit sur internet, cette "panne" concerne toutes les versions de Siri, c'est-à-dire dans la version anglaise, française comme dans toutes les autres langues de l'assistant vocal. Vous obtiendrez toute la même réponse "Je ne peux vous aider avec cela".

Sur le forum de l'assistance d'Apple, plusieurs utilisateurs d'iOS 15 ne comprennent pas comment la firme de Cupertino peut prendre autant de temps à réparer cela en sachant tous les efforts que fait l'entreprise sur l'accessibilité.

Je ne comprends pas comment Apple ne peut pas avoir résolu ce problème à l'heure actuelle. La suppression d'une fonctionnalité essentielle pour les personnes handicapées, l'impossibilité pour les malvoyants de vérifier les appels et les messages manqués via Siri et l'absence de réponse ou d'action ne sont pas de bon augure pour cette communauté d'assistance ou Apple elle-même. Nous avons acheté un nouvel iPhone 13 pour ma mère âgée et malvoyante sur la recommandation de l'école pour aveugles. Apple étant un leader dans le domaine des fonctionnalités d'accessibilité. Personne ne peut proposer un calendrier de réparation ? BONJOUR APPLE ???!!!???

Le site MacRumors a pris contact avec l'un des porte-paroles d'Apple pour tenter de savoir si l'entreprise comptait réparer cette perte de performance pour son assistant vocal, aucune réponse n'a été donnée. Il est probable qu'Apple résolve ce problème avec iOS 15.2, il sera intéressant d'observer de près les prochaines bêtas.