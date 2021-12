Tim Cook a signé un accord secret sur 5 ans avec la Chine en 2016

Actualité Apple

Alban Martin

Le PDG d'Apple, Tim Cook, z signé "secrètement" un accord d'une valeur de plus de 275 milliards de dollars avec des officiels chinois, promettant que sa société aiderait à développer l'économie et les capacités technologiques de la Chine, d'après nos confrères de The Information.

Un contrat secret entre Apple et la Chine pour 275 milliards

Dans un nouveau rapport basé sur des entretiens et de prétendus documents internes d'Apple, The Information a révélé que Tim Cook a personnellement travaillé sur un accord de cinq ans avec le gouvernement chinois lors d'une série de visites en personne dans le pays en 2016. La nécessité d'une alliance plus étroite avec le gouvernement chinois serait venue d'un certain nombre de cadres d'Apple qui étaient préoccupés par la mauvaise publicité dans le pays et les mauvaises relations de l'entreprise avec le gouvernement.



Des documents internes présumés montrent que Cook a "personnellement fait pression sur les responsables" en Chine au sujet des menaces proférées à l'encontre d'Apple Pay, d'iCloud et de l'App Store. Cook a entrepris d'utiliser un "protocole d'accord" entre Apple et une puissante agence gouvernementale chinoise appelée la "Commission nationale du développement et de la réforme" pour accepter officiellement un certain nombre de concessions en échange d'exemptions réglementaires. L'accord de 1 250 mots a été rédigé par l'équipe des affaires gouvernementales d'Apple en Chine et piloté par Cook lors de ses rencontres avec des responsables locaux.



En mai 2016, Cook a annoncé qu'Apple investirait 1 milliard de dollars dans la startup chinoise de transport à domicile Didi Chuxing, dans une tentative délibérée d'apaiser les autorités, ajoute le rapport. Peu après, Cook, le directeur de l'exploitation d'Apple, Jeff Williams, et la responsable des affaires gouvernementales, Lisa Jackson, ont rencontré de hauts responsables gouvernementaux à Zhongnanhai, le siège central du Parti communiste chinois.



Les négociations menées par M. Cook ont abouti à la signature d'un accord de plusieurs milliards de dollars, qui annule un certain nombre de mesures réglementaires prises à l'encontre de l'entreprise grâce à des exemptions et lui permet d'accéder au marché chinois, en échange d'investissements importants, de transactions commerciales et de la formation de travailleurs dans le pays.

En échange d'une aide au développement local

L'accord comprend un engagement d'Apple à aider les fabricants chinois à développer "les technologies de fabrication les plus avancées", à "soutenir la formation de talents chinois de haute qualité", à utiliser davantage de composants provenant de fournisseurs chinois, à signer des accords avec des entreprises de logiciels chinoises, à collaborer à la recherche dans les universités chinoises et à investir directement dans des entreprises technologiques chinoises, ainsi qu'à aider une douzaine de causes gouvernementales chinoises. S'il n'y a pas d'objection de part et d'autre, l'accord sera automatiquement prolongé d'une année supplémentaire, jusqu'en mai 2022.



Apple a promis d'investir "plusieurs milliards de dollars de plus" que ses dépenses actuelles en Chine, notamment dans de nouveaux magasins Apple Store, des installations de recherche et développement et des projets d'énergie renouvelable. D'autres documents internes auraient montré que l'engagement d'Apple représentait plus de 275 milliards de dollars de dépenses sur une période de cinq ans.



The Information suggère que le rôle de Cook pour les négociations internationales est essentiel pour Apple et qu'à son départ, la société pourrait se retrouver en difficulté.