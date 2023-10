Tim Cook surprend les joueurs de Honor of Kings à Taikoo Li en Chine

Le PDG d'Apple, Tim Cook, a entamé un voyage surprise en Chine par une visite dans un Apple Store où des joueurs s'affrontaient dans un tournoi autour du jeu "Honor of Kings".



"Honor of Kings" est un titre du géant Tencent qui a connu un succès phénoménal dans le pays, rapportant 2,5 milliards de dollars rien qu'en 2019. Lors de sa visite surprise, Cook a encouragé les joueurs et a ensuite publié une courte vidéo sur le site de médias sociaux chinois Weibo.

Tim Cook passe une tête en Chine

Tim Cook a posté un message plein d'enthousiasme :

Honor of Kings, un jeu plein d'action, a commencé ici à Chengdu et est maintenant un phénomène mondial sur l'App Store. Merci à TiMi Studio Group et à tous les joueurs talentueux qui ont participé à l'Apple Taikoo Li Chengdu.

Le patron d'Apple a ensuite poursuivi son voyage en visitant les forêts du Sichuan, où il a rencontré des représentants de la Fondation chinoise pour le développement rural (China Foundation for Rural Development, CFRD).

Apple collabore avec la CFRD pour soutenir le développement rural dans le Sichuan depuis une dizaine d'années. Merci à Xiaolong et Mi Ping de m'avoir montré comment vous utilisez l'iPad pour transformer l'agriculture dans la région et offrir davantage d'opportunités d'offrir cet incroyable thé Sweet Dew à un nombre encore plus grand de vos clients dans tout le pays !

Tim Cook en visite surprise dans un Apple Store chinois (Taikoo Li) pour le tournoi du jeu Honor of Kings pic.twitter.com/T3TMWRyUli — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) October 17, 2023

L'iPad était également au cœur du voyage de Cook, qui a fait une halte dans une école.

Les élèves de l'école élémentaire n° 4 du district de Yucheng, à Ya'an, utilisent des iPad pour réaliser des choses incroyables en classe, qu'il s'agisse d'apprendre à coder, à programmer, à faire voler des drones ou à créer des œuvres d'art qui rendent hommage à la culture locale. Chez Apple, nous sommes fiers de soutenir leur apprentissage.

Jusqu'à présent, la tournée de M. Cook s'est déroulée dans la région du Sichuan, en Chine. On ne sait pas si son voyage se poursuivra ailleurs, ni la raison de sa présence non annoncée. On sait simplement que le marché chinois est un enjeu majeur pour Apple, le compte Weibo officiel de Tim Cook étant un signe qui ne trompe pas. Le dirigeant n'aime pas vraiment les réseaux sociaux, et possède seulement un compte sur X (Twitter) et sur Weibo.



PS : Honor of Kings n'est pas disponible en France.

