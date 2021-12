58% des iPhone en circulation dans le monde ont déjà installé iOS 15

il y a 2 heures

iOS

Julien Russo

L'année dernière, Apple avait cartonné avec iOS 14, grâce aux widgets les utilisateurs avaient été très nombreux à installer la nouvelle mise à jour. Pour iOS 15, l'adoption a été plus timide, mais plus les semaines passent et plus les propriétaires d'iPhone éligibles passent à la nouvelle version.

58% d'iPhone sous iOS 15 en

80 jours

Le taux d'adoption d'un nouvel OS est une statistique très suivie chez Apple, c'est un indicateur qui permet de savoir si les nouveautés proposées sont assez attractives pour motiver les clients à télécharger la dernière mise à jour.

Dans le cas d'iOS 15, le taux d'adoption est très positif après plus de 80 jours de disponibilité. Selon les données collectées par Mixpanel, 58% des iPhone en circulation ont installé iOS 15 ou une version ultérieure.



Le dernier logiciel de l'iPhone a désormais pris le dessus par rapport à son prédécesseur iOS 14, aujourd'hui il ne reste plus que 36% d'iPhone avec l'ancien OS. Plus on avance et plus les utilisateurs migrent vers iOS 15, cela s'explique principalement par deux raisons...

À commencer par la petite notification qui intervient quand vous avez une nouvelle mise à jour, mais que vous ne l'avez pas encore téléchargée. Quand on appuie dessus, nous sommes redirigés vers les réglages de son iPhone avec tous les détails de la mise à jour. Vu la tonne de nouveautés qu'apporte iOS 15, il n'est pas surprenant que les utilisateurs craquent facilement !



L'autre élément qui motive à passer vers iOS 15, c'est le bouche-à-oreille. Apple inclut chaque année des nouveautés qui fonctionnent à 2, on pense par exemple à SharePlay qui permet de partager des contenus et son écran via des conversations audio ou vidéo sur FaceTime, cette fonctionnalité dite "sociable" fonctionne uniquement si les deux iPhone sont sous iOS 15.

Apple sait très bien que vous allez vouloir utiliser SharePlay et que si votre ami n'a pas iOS 15, vous allez l'inciter à installer la nouvelle mise à jour. Inconsciemment vous faites vous-même la promotion du nouvel OS !



La statistique de 58% pour le taux d'adoption n'est pas officielle, elle est basée sur des données récoltées via des traqueurs sur les sites internet. Quand vous accédez à un site, on peut savoir si vous êtes sur un ordinateur ou un smartphone et la version logicielle que vous utilisez.

Apple n'a pas encore publié le taux d'adoption d'iOS 15, il peut être inférieur comme supérieur, mais visiblement d'après les premiers retours, il serait très positif.