iOS 15.2 facilite l'effacement d'un iPhone verrouillé sans Mac / PC

Il y a 3 heures

iOS

Alban Martin

La version iOS 15.2, publiée cette semaine, offre aux clients la possibilité de réinitialiser et d'effacer leur iPhone ou iPad verrouillé sans avoir à le connecter à un Mac ou à un PC Windows. Une petite révolution par rapport à la méthode traditionnelle ou bien iForgot.

On peut réinitialiser l'iPhone sans ordinateur

Comme indiqué dans un document d'assistance, iOS 15.2 et iPadOS 15.2 ajoutent une nouvelle option "Effacer l'appareil" lorsqu'un appareil est verrouillé à la suite de plusieurs tentatives infructueuses de saisie du mot de passe de l'appareil. En appuyant sur "Effacer l'appareil", les utilisateurs sont invités à confirmer leur identité avec leur mot de passe Apple ID, ce qui entraîne l'effacement complet et la réinitialisation de l'appareil.

Cette nouvelle option est la bienvenue et s'écarte de la méthode précédente, qui obligeait les clients à mettre leur iPhone ou iPad en mode DFU et à le restaurer via Finder sur Mac ou iTunes sur Windows.



Attention toutefois, selon la nouvelle méthode apportée par iOS 15.2, l'appareil doit déjà disposer d'une connexion Wi-Fi ou 4G/5G active avant d'être verrouillé. Dans le cas contraire, il faudra revenir à la technique antérieure.



D'après nos essais, cette option ne s'affiche pas pour un blocage "court" de 1 minute.



Pour le reste, iOS 15.2 et iPadOS 15.2 comprennent une foule de nouvelles fonctionnalités, notamment un nouveau rapport sur la confidentialité des applications, le plan vocal d'Apple Music, les contacts légataires, etc.