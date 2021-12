Brevet : Apple souhaite vous montrer les apps que vous n'utilisez jamais

Il y a 4 heures (Màj il y a 2 heures)

iOS

Julien Russo

Sur un iPhone, nous pouvons télécharger autant d'applications que nous le voulons, dans la limite de notre capacité de stockage. Un utilisateur peut facilement avoir plus d'une centaine d'apps, mais il utilise le plus souvent que 20% des apps présentes dans son iPhone. Apple souhaite vous aider à faire le ménage, pour cela la firme de Cupertino a déposé un brevet d'une nouvelle fonctionnalité qui pourrait voir le jour avec iOS 16 ou une version ultérieure.

Apple va vous aider à y voir plus clair

Ne pensez pas que les dépôts de brevet ne concernent que les innovations et avancées matérielles, Apple protège aussi ses futures fonctionnalités logicielles qu'on retrouvera dans ses systèmes d'exploitation à venir.

Le site AppleWorld a repéré un brevet qui pourrait aider et simplifier la vie de millions d'utilisateurs d'iPhone et d'iPad qui sont incapables de faire un tri dans leurs applications installées.



Apple a conscience que l'App Store est une grande boutique d'applications où il y a une tonne de choix. Le problème, c'est que comme il y a beaucoup de contenus gratuits, on a tendance à télécharger plus que ce qu'on avait initialement prévu.

C'est un peu comme entrer dans un magasin et avoir 40% des articles à 0€, vous allez rapidement remplir votre panier et vous diriger vers les caisses. Une fois rentré à votre domicile, vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'aviez pas besoin d'acheter autant.



L'idée d'Apple serait de vous accompagner dans un "grand ménage" de vos applications. Les développeurs du géant californien conçoivent en ce moment une fonctionnalité qui serait directement intégrée dans les réglages d'iOS 16 et d'iPadOS 16. Celle-ci aurait pour objectif de vous aider à facilement découvrir les apps que vous n'ouvrez... jamais !

En réalité, tout se baserait sur la fréquence d’exécution de l'application, si vous l'avez téléchargé et que vous l'avez ouverte que 3 fois et que votre dernière utilisation date de 2019, Apple va vous indiquer que cette application n'a certainement aucune utilité et qu'elle est présente pour rien sur votre iPhone/iPad.



Avec cette nouveauté, Apple vous mettrait en avant les apps les plus utilisées et celles qui sont le moins utilisées sous forme de classement, il serait probablement intégré dans la partie "Stockage iPhone" dans les réglages.

Des statistiques précises comme le nombre d'ouvertures, le temps passé sur l'app ou encore la date et heure de dernière utilisation seront dévoilées pour motiver l'utilisateur à faire du ménage.



Évidemment, l'objectif d'Apple est que vous ayez le maximum d'applications pour profiter le plus possible de votre iPhone, c'est pour cela qu'en supprimant d'anciennes applications, cela va vous pousser à en télécharger des nouvelles. Ce que veut Apple, c'est à la fois que vous fassiez un nettoyage, mais aussi un rafraîchissement des applications afin d'en découvrir des plus récentes !



Cette nouveauté est juste au stade du brevet, elle pourrait être annoncée avec iOS 16 à la rentrée 2022, comme dans l'une des futures versions à venir dans les prochaines années.