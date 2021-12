Nick Law, VP marketing, quitte Apple après 2 ans seulement

Il y a du mouvement dans la Silicon Valley. Alors que les entreprises tech se pillent régulièrement les talents, Apple subit une nouvelle perte avec le départ de Nick Law, son vice-président maketing, qui quitte l'entreprise après un peu plus de deux ans à ce poste.

Le départ de Nick Law a été révélé par Ad Age. Pour mémoire, en juin 2019, l’expérimenté Law annonçait qu'il quittait son poste de directeur de la création de Publicis Groupe pour rejoindre le géant de Cupertino, en Californie.



Au cours des deux dernières années, Law était en charge de l'approche digital-first d'Apple parmi ses équipes de marketing et de communication. Il a joué un rôle dans la télévision, la vente au détail, les publicités numériques et la stratégie média.

Selon Ad Age, la raison pour laquelle Nick Law quitte Apple et sa prochaine destination ne sont pas claires.

Pendant son mandat chez Apple, les personnes proches du dossier ont déclaré que Law était étroitement impliqué dans le travail, en particulier dans le domaine social et numérique. Le marketing le plus "visible" de l'entreprise, cependant, est sans doute le travail en format plus "traditionnel", comme sa campagne de longue date "Shot on iPhone", qui met en valeur le produit lui-même par le biais de panneaux d'affichage ou de films, y compris des superproductions dirigées par des vedettes d'Hollywood. Sa campagne expérientielle continue de vente au détail, "Today at Apple", a remporté un Grand Prix aux Lions de Cannes en 2018.