Connaissez-vous ces 10 trucs et astuces sur iPhone ?

Pour que cela soit encore plus simple, nous allons vous faire un récapitulatif de chaque astuce en français. Cela permet également de nous rappeler que l'iPhone regorge de fonctions et réglages pour simplifier au maximum notre utilisation du quotidien, même s'il faut souligner que nous sommes loin d'en exploiter les pleines capacités. Les 10 astuces utiles mais pas très connues selon Apple :

Sur sa chaîne YouTube américaine Apple Support, Apple vient de publier une petite vidéo montrant une dizaine de fonctions disponibles sur iPhone et iOS 15 qui vous ont peut-être échappées. La vidéo est en anglais mais avec les images, il est facile de comprendre comment réaliser chaque astuce.

L'iPhone est conçu pour être le smartphone le plus facile à utiliser mais cela n'empêche pas les développeurs d'ajouter une tonne de fonctionnalités toutes plus pratiques les unes que les autres même si bon nombre d'entre nous ne les utilisons pas. Voici donc un récapitulatif de ces 10 fonctions pas indispensables mais bien pratiques lorsqu'on les a en tête.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.