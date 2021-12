Pourquoi ne pas inclure les films iTunes dans Apple TV+ ?

En 2020, Apple a mis un coup d'accélérateur sur son offre de services avec notamment un pack appelé Apple One. Un moyen d'inciter les utilisateurs à s'abonner à davantage de services, générant ainsi des revenus supplémentaires pour l'entreprise. Mais comment aller encore plus loin ?

Comment attirer toujours plus de monde sur Apple One ?

Apple One se décline actuellement comme suit :

Individuel : Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud pour 14,95€ par mois.

Famille : même contenu que "Individuel" pour pour 5 membres d'un foyer à 19,95€ par mois.

Premium : Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ et 2 To de stockage iCloud pour 28,95€ par mois.

Concrètement, une personne qui est déjà abonnée à Apple Music obtient TV+, Apple Arcade et un espace de stockage iCloud supplémentaire pour seulement 5€. Les services affichent une marge confortable pour Apple, c'est donc un pack gagnant-gagnant. La variante familiale l'est encore plus pour les clients, un peu moins pour l'entreprise.



Pour aller plus loin avec Apple One, le constructeur californien doit évidemment étendre l'offre, mais aussi mieux intégrer les services.



Mark Gurman de Bloomberg propose, via sa newsletter, de lancer un mini bundle avec Apple TV+ et Apple Music à 9,95€.

Cela ferait immédiatement grimper le nombre d'abonnements aux deux services. Pourquoi Apple ferait-elle cela ? Parce qu'Apple TV+, avec sa sélection de contenus relativement éparse, la lenteur du suivi des saisons et l'absence de catalogue de référence, ne vaut tout simplement pas la peine pour beaucoup de gens.

Mais surtout, Gurman imagine qu'Apple doit intégrer le catalogue de films iTunes à Apple TV+ pour étoffer drastiquement le catalogue et rendre le forfait mensuel bien plus attrayant.



Une autre possibilité serait d'exiger un abonnement à TV+ pour accéder aux podcasts sur les émissions TV+ dans l'application Podcasts.



Qu'en pensez-vous ?