Tesla : bientôt une application sur Apple Watch ?

Hier à 20:19

Apple Watch

Julien Russo

Réagir



Pouvoir contrôler sa Tesla depuis son iPhone, c'est déjà une petite révolution et ça surprend beaucoup les personnes qui ne sont pas habituées à l'univers Tesla. Imaginez une seule seconde d'avoir certaines fonctionnalités de l'app iOS sur... votre Apple Watch. C'est ce que chercherait à faire en ce moment l'entreprise d'Elon Musk.

L'application Tesla sur watchOS, c'est pour bientôt

Aujourd'hui, l'application de Tesla propose énormément de fonctionnalités pour rester proche de son véhicule, même si celui-ci n'est pas à proximité. Vous avez de la visibilité comme le nombre de kilomètres restants avant l'épuisement de la batterie, la température intérieure et extérieure, la position géographique... L'application Tesla sert aussi à contrôler votre véhicule à distance, gérer la climatisation, le verrouillage/déverrouillage, la sortie auto, activer le mode sentinelle...



Les possibilités sont nombreuses, mais pour le moment tout se passe uniquement sur votre iPhone. Cependant, cette situation ne devrait pas durer très longtemps puisque d'après le développeur Romain Sickenberg, Tesla devrait bientôt faire une grosse annonce pour ses clients qui sont dans l'écosystème Apple.

Concept application Tesla sur watchOS

En effet, en plus de l'application iOS sur votre iPhone, Tesla va bientôt vous accompagner sur votre Apple Watch avec des fonctionnalités identiques à celle de l'iPhone (peut-être pas tout).

Sickenberg a découvert dans les dernières versions de l'app que le WCSession était utilisé pour le framework WatchKit.

Pour faire plus simple, cela signifie que les développeurs de l'équipe Tesla ont commencé à travailler sur une version watchOS de l'application Tesla.

Quel intérêt d'avoir l'application Tesla sur son poignet ?

S'il ne faut certainement pas s'attendre à pouvoir faire avancer ou reculer sa voiture depuis son Apple Watch, des accès rapides devraient être proposés aux utilisateurs.

On imagine qu'il devrait être possible de gérer la climatisation, de verrouiller ou déverrouiller sa Tesla, d'allumer les phares, de klaxonner... L'application devrait jouer un rôle majeur dans les informations qui vous sont communiquées, on pourra savoir d'un coup d'œil : le niveau de charge, la température actuelle ou encore la localisation. Ce qui sera agréable, c'est d'avoir accès à toutes ces données sans avoir besoin de prendre son iPhone, le déverrouiller et faire défiler ses apps jusqu'à atteindre l'application Tesla.



Le plus difficile sera de concentrer beaucoup d'informations sur un petit écran, il faudra aussi faire attention que l'utilisateur sélectionne bien la fonctionnalité qu'il souhaite puisque c'est vite arrivé d'appuyer au mauvais endroit sur une montre connectée quand on a de gros doigts.

Il ne fait aucun doute que les développeurs de Tesla ne vont pas pouvoir tout mettre sur l'application watchOS, rassurons-nous tout de même sur le fait que l'essentiel sera probablement présent.



Il y a 4 mois, BMW a également laissé sous-entendre qu'une application pour Apple Watch pourrait bientôt être disponible pour sa voiture électrique BMW i4. Le constructeur automobile a préféré sonder ses clients pour savoir si une application watchOS serait vraiment intéressante à leurs yeux et s'ils comptent l'utiliser au quotidien.

Télécharger l'app gratuite Tesla