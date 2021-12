Apple Plans : les membres de l'équipe ont reçu un cadeau surprise pour Noël

Il y a 30 min

Services Apple

Julien Russo

Réagir



L'application de cartographie Apple Plans a commencé avec un certain handicap : elle est arrivée dans un secteur où plusieurs concurrents avaient pris une avance considérable. Heureusement, grâce à une équipe motivée et déterminée à emmener Apple Plans vers des sommets, l'app a aujourd'hui des cartes bien plus précises, détaillées et les fonctionnalités comme Look Around sont plus nombreuses. Pour remercier ses collaborateurs, Apple a offert un cadeau à son équipe Apple Plans.

Voici le cadeau reçu

Quand vous travaillez pour Apple à des postes qui nécessitent des compétences avancées et beaucoup de diplômes, vous êtes en général bien rémunérés et la firme de Cupertino prend soin de vous avec des petits cadeaux en périodes de fêtes.

Pour cette fin d'année, les employés d'Apple Plans ont reçu un joli cadeau en récompense de leurs efforts et parfois de leurs heures supplémentaires pour avancer plus vite sur les projets en cours.



Partagé sur un post LinkedIn, l'un des membres de l'équipe explique avoir réceptionné dans un colis rempli de goodies représentant les différentes évolutions d'Apple Plans.

On retrouve des autocollants avec plusieurs monuments américains, des images tirées d'Apple Plans, des pin's...

Apple a également ajouté une petite carte avec la note suivante :

Chacun d'entre vous a ses empreintes digitales sur Springfield. Merci pour toutes vos contributions distinctes à ce produit et pour vous être mis à profit de l'héritage d'un excellent travail ici chez Apple.

Mais qu'est-ce que "Springfield" ? Inutile de chercher du côté des Simpson, il s'agirait en réalité d'un nom de code exclusivement utilisé en interne. Springfield serait le nom donné à la nouvelle expérience d'Apple Plans. Mais chut, c'est secret !

Ces derniers mois, Apple Plans a connu un nombre impressionnant de nouveautés, les cartes sont plus détaillées aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie, en Espagne et au Portugal.

L'équipe d'Apple Plans continue le travail autour des cartes 2.0 dans les autres pays (comme la France) qui n'a pas encore cette nouvelle expérience.



Sur ces cartes, on retrouve une meilleure navigation en voiture ou à pied, des détails plus complets dans les milieux urbains et ruraux, des informations plus précises sur les lieux touristiques...

La force de cette nouvelle expérience Apple Plans passe aussi par des fonctionnalités exceptionnelles comme Look Around (concurrent de Google Street View), Share ETA (qui permet de partager l'évolution de son trajet à un tiers)...



Dans une récente interview, des responsables d'Apple Plans ont déclaré que les avancées sur l'application de cartographie étaient très importantes et que c'était loin d'être terminé. Ils ont même conseillé aux utilisateurs dans l'écosystème Apple d'ignorer les apps concurrentes pour venir sur Apple Plans !

On attendra quand même la nouvelle carte en France avant de désinstaller Google Maps...



Source