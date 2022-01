Targus présente son sac à dos "Cypress Hero EcoSmart" compatible Localiser d'Apple

Le fabricant d'accessoires Targus a profité du CES 2022 de Las Vegas pour présenter son sac à dos Cypress Hero EcoSmart avec support intégré pour l'application Find My d'Apple sera disponible au printemps ou à l'été 2022 pour un prix de 149,99 $ aux États-Unis, mais aussi certainement en Europe.

Une marque américaine qui a plus de 35 ans

Le sac à dos est équipé d'un petit module de localisation qui permet de suivre l'emplacement du sac à dos dans l'application Localiser sur l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Apple Watch sans avoir besoin d'utiliser le fameux AirTag. D'après une image présentée sur le site web du CES, il semble que le sac à dos prendra en charge la fonction "Precision Finding", qui permet aux utilisateurs d'un iPhone 11 ou plus récent de voir la distance et la direction exactes du sac à dos avec un retour sonore, visuel et haptique. Apple a ouvert la puce U1 aux accessoires tiers l'année dernière.



Targus a déclaré que le traqueur est "hautement intégré" dans le sac à dos, alors qu'un AirTag pourrait être retiré du sac à dos et jeté en cas de vol. Le sac à dos est livré avec une batterie remplaçable pour le traceur, qui est rechargeable par USB.



Si le sac à dos est séparé de son propriétaire mais en dehors de la portée Bluetooth, il y a toujours une chance que le réseau Localiser, alimenté par la foule d'appareils Apple en circulation, puisse aider à le retrouver. Si un autre utilisateur d'iPhone passe à côté du sac à dos, par exemple, il peut détecter les signaux Bluetooth émis par le sac à dos et transmettre l'emplacement à son propriétaire de manière anonyme.



Selon Targus, le sac à dos est doté d'un compartiment rembourré pouvant accueillir un MacBook Pro de 16 pouces, et de plusieurs autres compartiments et poches pour des accessoires supplémentaires et des objets personnels. Le sac à dos est fabriqué à partir de matériaux recyclés. On retrouvera le nouveau sac à dos Cypress Hero EcoSmart sur le site français dans les prochains mois, ainsi que sur sa boutique Amazon.

Outre ce sac à dos, Targus a annoncé plusieurs évolutions de sa gamme actuelle ainsi qu'un disque externe protégé par lecteur d'empreintes et une lampe LED à UV pour désinfecter ses appareils.